Mánagers mexicanos serán mayoría en la LMB

Benjamín Gil sigue ausente de los entrenamientos de los subcampeones de la Liga Mexicana 2025, Charros de Jalisco, que en el fin de semana en curso iniciaron una gira de exhibición por Chihuahua. Así de alta es la vara del polémico mánager con la directiva de los González Iñigo.

CIUDAD DE MÉXICO._ Benjamín Gil sigue ausente de los entrenamientos de los subcampeones de la Liga Mexicana 2025, Charros de Jalisco, que en el fin de semana en curso iniciaron una gira de exhibición por Chihuahua. Así de alta es la vara del polémico mánager con la directiva de los González Iñigo, aunque se reconoce que se saturó de pelota en la travesía otoño-invierno. Tampoco ha reportado su primogénito “incómodo” para sus detractores, Mateo Elijah Gil.

Gil es uno de los 12 estrategas que en verano serán mayoría sobre los extranjeros, a saber: Fernando Tatis (Laguna), Mendy López (Saltillo), Roberto Kelly (Tijuana), Félix Fermín (Dos Laredos), Henry Blanco (Monterrey), Darryl Brinkley (Puebla), Lloyd McClendon (Campeche) y Lorenzo Bundy, de los bicampeones Diablos Rojos.

Acompañarán a Gil: Juan Castro (Monclova), Homar Rojas (Chihuahua), Óscar Robles (Durango), Enrique Reyes (Aguascalientes), Matías Carrillo (León), Roberto Vizcarra (Oaxaca), Pedro Meré (Veracruz), Sergio Omar Gastélum (Yucatán), Héctor Estrada (Tigres) y Daniel Firova (Querétaro).

CUBA saltó hasta el tercer lugar en el conteo de legionarios extranjeros en el Big Show 2026, con 20 elementos, por debajo de República Dominicana (93) y Venezuela (60) y por encima de Canadá (17), Japón (14) y Puerto Rico (14).

Se conoce que la “tropa” mexicana arrancó con 7 nacidos en territorio nacional, para un sexto lugar, pero con más de 20, considerando a los de doble nacionalidad y al fogoso Randy Arozarena que en 2025 puso de moda aquello de que “los mexicanos nacemos donde nos da la gana”, autoría de la extinta costarricense Chavela Vargas que cantaba rancheras.

UN día como hoy, en 2000 - En Japón, los Cachorros de Chicago inauguraron la temporada de las Grandes Ligas en el Tokyo Dome derrotando a los Mets de Nueva York por 5-3, en el primer “opening day” fuera de Estados Unidos, Canadá o México.

Jon Lieber se llevó la victoria y Mike Hampton cargó con la derrota. Shane Andrews, Mark Grace y Mike Piazza conectaron jonrones...

Mañanitas para Denny Mclain (82), Tom Hume (73), Rainel Rosario (37), Matt Olson (32) y Andrés Álvarez (29).

-“Añorar el pasado es correr tras el viento”.- proverbio ruso.

EL Aguila de Veracruz “repatrió” del beisbol de Estados Unidos al pítcher yucateco, Gerardo Gutiérrez, quien estuvo dos años en las sucursales clase A y AA de los Diamondback de Arizona, donde registró 3-4, 4 rescates y efectividad de 4.96. Vuelve, se supone, entero, a los 26 años cumplidos.

Gutiérrez no es visto en la LMB desde el verano 2023 cuando en 24 relevos compiló 0-1 y un formidable 1.16 en carreras limpias admitidas. Su balance en el centenario circuito es de 7-8 y efectividad de 7.22.

En la Liga Mexicana del Pacífico pertenece a los Venados de Mazatlán y en cuatro inviernos tiene números de 8-4 y Era de 2.67. No reporta a los rojos desde 2023-2024 en que rindió 5-0 y 5.40, para terminar de convencer a los visores de los Diamondbacks.

OBSERVACIONES: Dos hijos pródigos de Guaymas, regresaron para un homenaje poco común tratándose de beisbolistas. Se trata del ex lanzador, ex mánager y actual ejecutivo de los Toros de Tijuana, Raúl Cano, y el célebre Francisco Campos, el “Pancho Ponches” de la pelota nacional, cuyos apelativos fueron puestos a calles del puerto sonorense. Bien merecido en ambos casos y en vida que es lo mejor.

Javier Assad tiró tres episodios en blanco en su debut en AAA con los Cachorros de Iowa. Permitió tres imparables, ponchó a cinco y caminó a tres en su apertura contra los Clippers de Columbus, nueva sucursal de los Indios de Cleveland en la Liga de la Costa del Pacífico. Milán Tolentino, quien se fue de 2-0, negoció uno de esos boletos.