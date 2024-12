Manfred aclara que no hay planes para implementar el ‘Turno de Oro’ en Grandes Ligas

El Comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, abordó la idea de la regla del “Turno de Oro” en MLB — en la que, una vez por juego, los equipos podrían enviar a cualquier bateador al plato sin importar su posición en la alineación — en una entrevista con la cadena YES el jueves por la noche.

“Para las personas preocupadas por ese tipo de cambio, quiero hacer un par de aclaraciones”, explicó Manfred. “Primero: Se sabe que hablé públicamente sobre este tipo de cambio hace algunos años, y dije que no estaba particularmente a favor, y eso no ha cambiado. Pero, más importante: Pasar de una conversación a que realmente se implemente en las Grandes Ligas es un camino muy, muy largo. Si no te gusta la idea, no me preocuparía demasiado en este momento”.

En la entrevista, que tuvo lugar durante la gala anual de la Federación de Beisbol Italoamericana, donde Manfred fue homenajeado, el Comisionado aclaró que ésta era “una conversación muy preliminar” entre los propietarios de equipos de MLB en el Comité de Competencia y que no se había conversado con el grupo completo de propietarios de las Mayores.

La posibilidad de que las Grandes Ligas implementen la regla del “Turno de Oro” ha sido tema de conversación recientemente, luego de que Manfred mencionara en un podcast, justo antes de la Serie Mundial, que “hubo algo de interés sobre esto en una reunión de propietarios”.

Manfred confirmó que el concepto del “Turno de Oro” generó cierto interés en esa reunión del Comité de Competencia, diciendo lo siguiente: “Animo a los propietarios a conversar sobre el juego, qué podríamos hacer, qué deberíamos considerar”.

Sin embargo, Manfred aseguró a quienes no estén a favor de esta idea que cualquier idea de cambio en las reglas está aún muy lejos de materializarse.

(Con información de MLB)