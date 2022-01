CULIACÁN._ La resiliencia que ha mostrado Manny Bañuelos en su carrera como profesional, hace un perfecto click con Tomateros de Culiacán.

El zurdo ha vivido operaciones que pusieron en riesgo su paso por el diamante, enfermedades, entre otras dificultades. Hoy se ha puesto nuevamente en un punto alto y su rendimiento, aporta muchísimo a los guindas en la Temporada 2021-22 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“En mi carrera, una parte muy grande ha sido la perseverancia. Al inicio de temporada, sinceramente, no estábamos en el ritmo que ahora me encuentro. Gracias a Dios me encontré después de tres o cuatro salidas, de ahí para adelante me ajusté, agarré mi seguridad mi confianza, todo me empezó a funcionar bien”, dijo el zurdo duranguense en la última práctica previa al inicio de las semifinales.

Entre noviembre y diciembre, Bañuelos tuvo ocho aperturas. En ese periodo siete carreras limpias durante 45 entradas, con 16 BB y 51 ponches.

Su objetivo actual, apunta al primero de la serie contra los Algodoneros de Guasave, en la ronda semifinal.

“Ahora que nos encontramos en postemporada, muy satisfecho por lo que hemos logrado todo el equipo y pues muy seguro de cada uno de mis compañeros y yo sé que mañana, vamos a seguir el ritmo en que hemos estado”, expresó.

Última práctica antes de viajar a Guasave

Este lunes Tomateros tomó práctica de bateo y de infield, en la casa de la Nación Guinda. La actividad comenzó a las 16:00 horas y terminó aproximadamente, dos horas más tarde.

Para el duelo de este martes en Guasave, Benjamín Gil enviará a Manny Bañuelos. Luego le seguirán Manny Barreda, Anthony Vásquez y José Luis Bravo.

Los dos primeros encuentros de la semifinal, serán a las 19:30, tiempo local.