“Hice todo lo posible por convencerlos que me dieran chance de jugar, de terminar mi compromiso y no pude, no pude y fue una impotencia, fue algo super difícil, cuando no era decisión mía y tengo esa espinita”, expresó el zurdo en entrevista.

Pocos saben que incluso, “Menny” quería estar listo para el juego inaugural, llevado a cabo el 5 de octubre, pero otro contratiempo se puso en el camino.

“He querido llegar desde el principio también, desde el principio hasta el final. Esta última temporada que jugué, la razón por la que no llegué desde el principio fue porque estuve enfermo, me pegó el Covid y me pegó feo. Entonces, ya que me recuperé, fue cuando me incorporé al equipo”, recordó.

Bañuelos respondió con su mejor campaña en Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Con 61 ponches, lideró al equipo guinda y finalizó segundo en todo el circuito.