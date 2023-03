Barreda terminó la temporada invernal y no quiso asistir a la Serie del Caribe como refuerzo, debido a que su segundo hijo nacería en unos días. En principio, no fue incluido dentro del róster de 30, pero días más tarde, recibió el llamado de la Gerencia del representativo mexicano.

“Una persona que va a pelear pitcheo por pitcheo por el objetivo”, sentenció.

“Tengo una espinita, no lo voy a negar, sí es algo que siempre quise ser partícipe de. No voy a tratar de hacer de más, pero sí voy a hacer lo que me toca, lo que me pidan”, finalizó.