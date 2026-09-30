$!Manny Barreda e Ildefonso Ruíz se integran a Tomateros de Culiacán

CULIACÁN._ La pretemporada de los Tomateros de Culiacán no detiene su marcha. Mientras gran parte del plantel encara la recta final de sus compromisos en Baja California Sur, la capital sinaloense registró dos incorporaciones de alto impacto con la llegada del diestro Manny Barreda y del joven receptor Ildefonso Ruíz.
El experimentado lanzador derecho, nacido en Sahuarita, Arizona, reportó a los entrenamientos listo para encarar una campaña más defendiendo los colores de la escuadra culichi, consolidándose como uno de los pilares fundamentales en la rotación abridora.
“Me siento emocionado de estar cerca de comenzar una nueva temporada, el equipo se ve bien, se ve el compromiso de los compañeros y eso me motiva a mi también”, expresó el pítcher guinda.
Por su parte, la receptoría guinda sumó la energía de Ildefonso Ruíz. “Ponchito”, quien debutó con la franela culichi en la edición 2023-2024, se integró a los trabajos con la firme convicción de seguir afianzándose como uno de los receptores principales para la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.
“Me siento muy contento de portar estos colores, mi abuelo jugó aquí y siempre será un orgullo portarlos. Vengo enfocado en prerarame bien físicamente y estar listo para la temporada”, dijo.
El grupo que entrena en Culiacán continuará con sus sesiones de preparación en las instalaciones del Isde, a la par que la escuadra que se encuentra en Los Cabos sostiene esta noche su último compromiso dentro de La Baja Beis ante los Cañeros de Los Mochis.