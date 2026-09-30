$!Manny Barreda e Ildefonso Ruíz se integran a Tomateros de Culiacán

CULIACÁN._ La pretemporada de los Tomateros de Culiacán no detiene su marcha. Mientras gran parte del plantel encara la recta final de sus compromisos en Baja California Sur, la capital sinaloense registró dos incorporaciones de alto impacto con la llegada del diestro Manny Barreda y del joven receptor Ildefonso Ruíz.

El experimentado lanzador derecho, nacido en Sahuarita, Arizona, reportó a los entrenamientos listo para encarar una campaña más defendiendo los colores de la escuadra culichi, consolidándose como uno de los pilares fundamentales en la rotación abridora.

“Me siento emocionado de estar cerca de comenzar una nueva temporada, el equipo se ve bien, se ve el compromiso de los compañeros y eso me motiva a mi también”, expresó el pítcher guinda.