Manuel Rodríguez a rehabilitación; Patrick Sandoval está de regreso

Los Rays de Tampa Bay enviaron a Manuel Rodríguez a la instruccional Arizona Complex League para sus primeros juegos formales, tras larga rehabilitación por una distensión en el codo que le operaron en agosto de 2025.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Rays de Tampa Bay enviaron a Manuel Rodríguez a la instruccional Arizona Complex League para sus primeros juegos formales, tras larga rehabilitación por una distensión en el codo que le operaron en agosto de 2025.

Todavía no tienen una fecha tentativa para la reaparición del primer yucateco en Grandes Ligas de la historia, pero creen que podría ser antes de que finalice el mes en curso, si no hay problemas, naturalmente.

Rodríguez, quien no lanza en las Mayores desde el 9 de junio de 2025 contra los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park, se encaminaba probablemente a su mejor verano, de acuerdo a cifras de 1-1, 2.08 en carreras limpias, 11 holds, 25 ponchados y 6 bases por bolas en 31 relevos, sobre 30 innings y un tercio.

De Rodríguez en el terreno en 2026 solamente se supo de un incidente hasta cierto punto chusco, ocurrido en mayo, cuando él y su compañero Steven Wilson y su colega de los Angelinos de Anaheim, Brent Suter, fueron botados antes del primer lanzamiento de un juego en San Petersburgo, Florida.

El umpire de la tercera base, Lance Barrett, expulsó a los tres después de la ceremonia del himno nacional, cuando se quedaron de pie. Sutter solo, mientras que Wilson y Rodríguez acompañados de las mascotas de los Rays, en una broma conocida como el “enfrentamiento del himno” entre rivales, consistente en quién tarda más en regresar a la caseta.

JUSTIN Verlander (0-1, 12.37) anunció su retiro para dentro de tres meses y fracción, cuando finalice el extenso calendario, el número 23 de su trayectoria y 14 en la trinchera de los Tigres de Detroit.

A los 43 años, el tres veces ganador del Cy Young podrá dedicarle todo su tiempo a sus negocios, entre ellos, el Necaxa de Aguascalientes de la primera división que regentea en sociedad con las figuras de Hollywood Eva Longoria, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, además de otros personajes del “Jet Set” internacional.

La última y nos vamos de Verlander está estropeando su reputación, muy maltratado por las averías físicas, pero se descarta que en Detroit se animen a adelantarle su jubilación, como ha ocurrido con otras estrellas en decadencia.

Al contrario, ejerciendo sus atribuciones, Major League Baseball y el comisionado Rob Manfred lo invitaron al Juego de Estrellas a celebrarse en Filadelfia el venidero martes con la bien ganada etiqueta de “leyenda”.

OBSERVACIONES: En su primera salida en Grandes Ligas en más de dos años, Patrick Sandoval tiró ayer poco más de cuatro innings (5h, 1c, 1bb, 5k) ante los Medias Blancas de Chicago, en la victoria de los Medias Rojas de Boston, 2-1.

El México americano se fue sin decisión, pero eso era lo que menos importaba al equipo y al hombre que dejó corazones rotos entre los aficionados mexicanos por su desempeño en el Clásico Mundial de 2023.

Los Bravos de Atlanta volvieron a firmar al toletero de la doble nacionalidad, Rowdy Tellez, después de colocarlo para asignación y posterior agencia libre del primera base que bateó .200, un jonrón mandó a la goma a cuatro en 7 juegos en las mayores en 2026.

UN día como hoy en 1990- Seis lanzadores de la Liga Americana se combinaron para permitir solo dos hits y lograr una victoria de 2-0 sobre la Liga Nacional en un Juego de Estrellas retrasado por la lluvia en Wrigley Field de Chicago.

El dominicano Julio Franco, segunda base de los Rangers de Texas, impulsó ambas carreras en la séptima entrada y fue nombrado Jugador Más Valioso.

En 1996- Roberto Ramírez lanzó un juego sin hit ni carrera en nueve innings y los Diablos Rojos derrotaron a los Olmecas de Tabasco, 2x0, en el estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa.