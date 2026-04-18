CIUDAD DE MÉXICO.- Rays de Tampa Bay esperan contar con el relevista, Manuel Rodríguez, a más tardar en junio próximo, justo a un año de su última aparición en Grandes Ligas, luego de ser sometido a una cirugía en el codo.

El 9 de junio 2025 en el Fenway Park de Boston, el diestro oriundo de la comunidad de Bolón, Yucatán, lidiaba con los Medias Rojas, cuando le tronó el brazo que, estando sano, le ayuda a codearse con la crema y nata de las Mayores.

Al momento de la avería, Rodríguez, de 29 años, compilaba 1-2 y efectividad de 2.08 en 31 apariciones y 30 innings y un tercio. Casualmente, por esos días, un aficionado anónimo seguramente de la península, se quejaba en las redes de la carga de trabajo a la que el manager Kevin Cash sometía al derecho.

LOS Yaquis de Ciudad Obregón madrugaron con la contratación del cubano, Aledemys Díaz (.259, 78, 294), jugador de cuadro con vasta experiencia en Grandes Ligas y que en la actualidad está desempleado.

Desde luego, no parece una firma de relumbrón, pero es como la mayoría de los que juegan en Liga Mexicana, donde en 2025 rindió para los Leones de Yucatán (.254, 11, 37) y Tecolotes de los Dos Laredo (.341, 5, 17).

En el Big Show Grandes Ligas fue parte de los Cardenales de San Luis, Azulejos de Toronto y Astros de Houston, con quienes ganó la Serie Mundial de 2022, haciendo causa común con el mazatleco José Urquidy.

DESPUÉS de los 18,478 en el juego único en la Liga Mexicana la noche del jueves en el Alfredo Harp Helú, en Mérida levantaron la mano con la mejor asistencia de inauguración, 14,486 aficionados en el Kukulcán, que vieron perder a sus Leones de Yucatán ante los Bravos de León.

También reportaron doble dígitos en el Panamericano (13,587) de los Charros de Jalisco que, dicho sea de paso, se están convirtiendo en un modelo de negocios muy rentable con fiesta todo el año, y en el Francisco Ignacio Madero (10,584) de Saltillo.

La más floja debió haber sido en el Alberto Romo Chávez de los Rieleros de Aguascalientes que recibieron a los Tecolotes fronterizos, al grado de que dejaron en blanco ese renglón en el Box Score.

LA primera baja por lesión en la incipiente temporada de la Liga Mexicana, el jardinero de los Piratas de Campeche, Jesús Fabela, por un esguince en segundo grado en el tobillo izquierdo. Se lastimó en una barrida en el segundo de la serie contra los Diablos Rojos y estará fuera entre tres y cuatro semanas.

Para los mismos Bucaneros el “honor” del primer manager expulsado, el debutante estadounidense Lloyd Mclendon, después de un desencuentro con el umpire de la primera base, Jair Fernández.

Cuentan que McClendon fue botado también en un juego de la pretemporada en el sureste, como si hubiese sido alumno de aquel piloto de los Orioles de Baltimore, Earl Weaver, quien se portaba tan mal que lo echaban y lo suspendían en el spring training.

TRES de tres- Javier Assad todavía no ha lanzado para la sucursal de los Cachorros de Chicago en la Liga de la Costa del Pacífico AAA. Lo único que se ha informado del tijuanense a una semana de su descenso, es que le cambiaron el número en su espalda (72).

El tercera base de los Mayos de Navojoa, Ramón Mendoza (.308, 2, 5), es el titular indiscutible de los Cardenales de Memphis (AAA), pisando fuerte luego de conectar algunos garrotazos en la Liga de la Toronja.

Inopinadamente, el tijuanense Tirso Ornelas (.235, 1, 1) mantiene un perfil bajo con los Misioneros de San Antonio (San Diego) en clase AA, aunque en su caso, lo más importante es que se mantenga sano.

UN día como hoy, en 1986 - El lanzador de los Atléticos de Oakland, José Rijo, establece un récord del club con 16 ponches en ocho innings, mientras se imponía a los Marineros de Seattle por 7-2. Los dos equipos combinan 30 ponches en total, estableciendo el récord moderno de las Grandes Ligas para un juego de nueve capítulos.

En 1997- El relevista Ricardo Rincón logró su primer triunfo en Grandes Ligas cuando los Piratas de Pittsburgh se impusieron,6x5, a los Rojos de Cincinnati. En dos innings en blanco admitió 2 hits, ponchó a 5 y obsequió un boleto.

Estas son las mañanitas para Frank Viola (66), José Cruz (56), Willis Otañez (53) y Dennys Reyes (49). Hoy cumplirían años, Renato Vega Alvarado (1937-2009) y Gabriel Lugo (1949-2017).

-“La vida no puede ser complicada... La complicamos”.

EN seguidillas.- Jonathan Aranda (.230, 3, 16) tuvo ayer una jornada de 4-2, dos impulsadas, una anotada y un boleto, contra los Piratas de Pittsburgh... Jarren Durán (.172, 1, 10) ha perdido la titularidad en los prados de los Medias Rojas de Boston, pero el mánager Alex Cora confía en sólo se trate de un mal momento pasajero... Los Leones de Yucatán retiraron un número jamás cancelado en circuito profesional conocido, el 90 del sinaloense Luis Juárez, alias “Pepón”.