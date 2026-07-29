Manuel Rodríguez inició su rehabilitación en las menores

Roberto Osuna no se apartó del guion que ha seguido toda la temporada, ahora en el Juego de Estrellas, y con un episodio de 1-2-3 aportó en la victoria de la Liga del Pacífico, 7-5, sobre su similar de la Liga Central, en el beisbol japonés.

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna no se apartó del guion que ha seguido toda la temporada, ahora en el Juego de Estrellas, y con un episodio de 1-2-3 aportó en la victoria de la Liga del Pacífico, 7-5, sobre su similar de la Liga Central, en el beisbol japonés.

En una labor para la que necesitó apenas 8 lanzamientos, el ex bigleaguer de los Halcones de Softbank no ponchó ni concedió bases por bolas. Trepó al montículo con la encomienda de trabajar el quinto capítulo, ante 41,981 aficionados en el Domo de Tokio.

Fue la segunda participación de Osuna en el clásico de media temporada en cuatro años en Japón. En 2023 asistió aclamado por 353,028 votos de los aficionados y ahora por decisión del mánager de la PL, Hiroka Kokubo, obviamente respaldado por sus números: 1-1, 17 “holds”, efectividad de 1.03 y 37 chocolates en 35 innings.

LOS Mets de Nueva York habían traído en 2026 a Daniel Duarte, viajando de la sucursal AAA Jefes de Syracuse a Grandes Ligas y viceversa hasta en cuatro ocasiones, con resultados prometedores al no permitir carreras en seis relevos y 10 entradas y un tercio.

Lo firmaron en un contrato de ligas menores el 8 de diciembre de 2025, día en el que le ordenaron parar en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde era el cerrador de los Cañeros de Los Mochis (2-1, 5, 0.00) y llegó al spring training con uno de los boletos para invitados que le sirvió para mostrarse.

Finalmente no se quedó pero desde entonces ha estado en el radar del cuerpo técnico que, primero encabezó el venezolano Carlos Mendoza, y en la actualidad Andy Green. Se vislumbra entonces que al menos lo que resta de la temporada haya estabilidad en las Mayores para el sonorense, aunque nadie lo puede asegurar en un entorno muy competido

TRES de tres: Después de dos actuaciones en la Florida Complex League (1-0, 4.50), Manuel Rodríguez ya tuvo su primera salida en clase A en la que colgó una argolla, en lo que se espera un recorrido por todas las filiales de los Rays de Tampa Bay, antes de llevarlo nuevamente a las Mayores, probablemente para la segunda semana de agosto.

Los Cachorros de Chicago colocaron para asignación al abridor, Jameson Taillon (2-6, 5.92). Serían buenas noticias para Javier Assad (6-1, 3.86) que cubría en la rotación las ausencias del veterano y de otro que regresó hace poco del taller de reparaciones, Mattew Boyd (6-1, 3.81).

El México americano Patrick Sandoval (0-0, 3.21), de reciente retorno tras prolongada recuperación, hará hoy un cuarto intento por su primera victoria del año con los Medias Rojas de Boston.

UN día como hoy en 1983 - Debido a una dislocación del pulgar de la mano derecha causada por una colisión en el plato al intentar anotar en el primer juego de una doble jornada contra los Bravos de Atlanta, la racha de juegos consecutivos del primera base de los Padres de San Diego, Steve Garvey, quedó en 1.207

En 1997- Pedro Martínez ponchó a 13, incluyendo a Andrés Galarraga cuatro veces, en la victoria de los Expos de Montreal por 3-0 sobre los Rockies de Colorado. Martínez permitió solo tres hits en toda la ruta.

Mañanitas para Dan Driessen (75), Greg Minton (75) y Saúl Valenzuela (59). Un 29 de julio murieron Urbano Lugo, padre (1939-2017) y Lee May (1943-2017).

-“La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre”.- Albert Einstein.

MANNY Barreda (1-6, 5.45) ha elevado su rendimiento con los Charros de Jalisco (1-3, 3.48), luego de un horrible 0-3 y 7.20 en 8 inicios para los Saraperos de Saltillo. De cualquier modo, si no cierra fuerte tendrá otra zafra para el olvido en la Liga Mexicana.

Aunque el diestro de la doble nacionalidad también podría salvar el plumaje en los playoffs en donde su experiencia normalmente lo saca a flote y de lo cual sabe mucho el mánager Benjamín Gil que lo jaló para Jalisco.