Manuel Rodríguez otra vez lesionado; Trevor Bauer a la LIDOM

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una larga convalecencia por una lesión en el codo y cuatro apariciones en las Mayores, el yucateco Manuel Rodríguez se encuentra nuevamente en la lista de inhabilitados de los Rays de Tampa Bay, ahora con problemas en la espalda.

Pero esta vez su ausencia no será tan prolongada o al menos eso esperan el mánager Kevin Cash y asesores que lo acompañan en el elenco que ya amarró su participación en los playoffs.

Rodríguez, quien no tira en el Big Show desde el 3 de septiembre, inició su segunda rehabilitación en el año con un episodio en blanco (1bb, 1k) en la sucursal AAA, los Toros de Durham, contra los Sonidos de Nashville, finca de los Cerveceros de Milwaukee.

A los Rays no urge su presencia en el bullpen, pero nunca estará de más un brazo probado en situaciones de apremio como el de Rodríguez, quien en su reaparición en la gran carpa luego de más de un año en el hule, no registró decisión en 4 innings y dos tercios, con 8 ponchados y 4 boletos.

La impresión es que los Olmecas de Tabasco tuvieron la mesa puesta para filetear en casa a los Toros de Tijuana y los dejaron regresar vivos a la frontera, donde tendrán dos oportunidades para obtener su tercer campeonato en su corta historia en la Liga Mexicana.

Pero la suerte del equipo del sureste todavía no está echada y eso lo saben los dos mánagers, el más experimentado panameño Roberto Kelly de los astados, y el muy fogueado ex lanzador Luis Carlos Rivera.

De cualquier manera, apelando a la a veces infalible lógica del beisbol, el escenario está listo para que la legión extranjera de los Toros ponga a gozar a los aficionados como en 2017 y 2021 los equipos integrados mayoritariamente por mexicanos y de doble nacionalidad.

Los Toros aspiran a convertirse en los primeros que se coronan como locales desde 2021 cuando lo lograron precisamente ellos, el 15 de septiembre en el séptimo desafío, completando la épica remontada contra los Leones de Yucatán.

En 2022, los Leones celebraron el banderín en Monterrey (4-3), un año más tarde, los Pericos de Puebla en el estadio Revolución de Torreón (4-2) y en 2024 y 2025 los Diablos Rojos arrollaron a los Sultanes en Monterrey (4-0) y a los Charros de Jalisco en el Panamericano de la zona metropolitana de Guadalajara (4-0).

“TODAS las ligas tienen su propio atractivo y me encantaría experimentarlas todas, pero obviamente solo puedo jugar en una este año”: Trevor Bauer, quien el lunes firmó para lanzar en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales, después de escuchar ofertas de equipos de Puerto Rico, Venezuela y México.

No se refirió a ningún plantel en específico, pero en lo concerniente a la Liga Mexicana del Pacífico, desde el torneo anterior entablaron conversaciones con su agente los Naranjeros de Hermosillo y para el que se avecina, los Venados de Mazatlán, aparte de una buena oferta, le hablaron de lo bien que la podía pasar en el puerto.

Bauer agradeció a los directivos de los circuito invernales que lo querían en su nómina, lo que echa abajo la leyenda urbana propagada por los aficionados, hombres y mujeres de los medios de la LMB que proclamaron que es un legionario que solo puede pagar el dueño de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Hélu.

El Cy Young de 2000 en la Liga Nacional aseguró que reportará lo más temprano que le sea posible a la LIDOM y que permanecerá en el equipo hasta la Serie del Caribe a efectuarse en Hermosillo, si son campeones, naturalmente.

UN día como hoy en 1976 – Ante sólo 970 espectadores en Atlanta, el novato de los Bravos, Al Autry, lanzó cinco entradas y se acreditó la victoria 4-3 sobre los Astros de Houston, gracias a un jonrón de tres carreras de Willie Montañez.

Para Autry, esta es la única decisión que registra en las Grandes Ligas; Earl Huckleberry, de los Atléticos de Filadelfia de 1935, había sido el último pitcher en despedirse con un récord de 1-0 tras disputar un único cotejo.

En 1980, Fernando Valenzuela debutó en Grandes Ligas en derrota de los Dodgers de Los Ángeles, 9x0, ante los Bravos en Atlanta. En dos innings de relevo, el zurdo toleró un hit y dos carreras sucias, ponchó a uno y no otorgó bases por bolas.

Mañanitas para Sergio Valenzuela (42), Roel Santos (39), Daysbel Hernández (30) y CJ Van Eyk (28).

El 15 de septiembre fallecieron Felipe Leal (1943-2010), John Stearns (1951-2022) y Ted Ford (1947-2025).

-“La autoridad se da en un 20% y se toma en 80%... ¡Así que tómala!”- Pete Ueberroth.

ENTRE suspensivos.- Jacob Robson, bateador de poder y veloz corredor de la Liga Independiente del Atlántico, reforzará a los Charros de Jalisco como reemplazo de Billy Hamilton, cuyo ciclo en la nómina de los bicampeones ha llegado a su fin. En 2026, Robson promedió .283, conectó 24 jonrones, mandó a la goma a 66 y se robó 45 colchonetas, con los Ducks Island... Los Charros, que apenas hasta hoy martes iniciarán su pretemporada, anunciaron la semana pasada al torpedero Chris Hollins que juega en el verano con los Piratas de Campeche, al abridor nicaragüense Ronald Medrano y a los relevistas Trevor Clifton y Dan Kubiak y al toletero colombiano Reynaldo Rodríguez.