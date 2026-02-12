Manuel Rodríguez podría quedar fuera todo el año

Los Rays de Tampa Bay extendieron la recuperación del lanzador Manuel Rodríguez, pero podría quedar fuera toda la temporada, tras someterse a una cirugía “Tommy John”, el 8 de agosto de 2025. Ayer fue colocado en la lista de lesionados de 60 días.

El derecho, de 29 años, no tira en las Mayores desde el 9 de junio de 2025 en que trabajó un inning en blanco contra los Medias Rojas de Boston, justo cuando pasaba por su mejor momento, compilando 1-2 con efectividad de 2.08.

En cuatro temporadas en Grandes Ligas, donde debutó en 2022 con los Cachorros de Chicago, Rodríguez, de 29 años, registra en su trayectoria 9-9, 7 rescates, 2.99 en carreras limpias, 83 chocolates y 38 bases por bolas en 99 innings y un tercio, sobre 105 apariciones.

Rodríguez es el primer nativo de Yucatán con etiqueta de bigleaguer, dando el salto a la pelota estadounidense después de tres años en la Liga Mexicana con los Leones (5-1, 2.93), en 2017. En la Liga Mexicana del Pacífico lo vieron en Los Mochis (1-2, 2.37) en 2017-2018.

EL presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar Cornejo, empezó a calentar el ambiente sobre la situación de Tucson Baseball Team, abriendo varios frentes con respecto al futuro del equipo que no pudo jugar en Estados Unidos.

Eso sí, el hombre garantiza que no se repetirá el escenario del ciclo anterior en el que las circunstancias derivadas por el cierre de actividades del gobierno estadounidense, trajeron “salto de mata” por todo el circuito a los ex Mayos de Navojoa.

Se cuida de no mencionar a Navojoa entre las alternativas para 2026-2027, pero citando a Sonora que, dicho sea de paso, se ha quedado con sólo dos equipos, agita corazones en la plaza del sur de esa próspera entidad que tuvo pelota profesional ininterrumpida entre 1970 y 2024.

La pura neta se sabrá, aproximadamente en un mes, durante la reunión de presidentes de equipos en Guadalajara. Nada se puede descartar, incluyendo el demorado aterrizaje en la ciudad de Tucson.

SI bien siguen cobrando desde julio de 2025, Major Baseball League mantiene congelados a los pítchers de los Guardianes de Cleveland, los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, mientras continúan las investigaciones sobre su supuesta participación en juegos amañados.

Las acusaciones que pesan sobre ambos van de lo inverosímil al surrealismo, sustentadas en informes de que se pusieron de acuerdo con apostadores sobre el tipo de lanzamientos que iban a hacer.

En actas consta que Ortiz sólo se prestó a eso en un par de encuentros y Clase en casi 50, que para el caso sería lo mismo, desde la óptica de Major League Baseball que aboga por la integridad deportiva.

UN día como hoy, en 2003 - El juez federal James Holderman otorga a los Cachorros de Chicago y a los propietarios de las gradas en la azotea, que ofrecen a los aficionados vistas del Wrigley Field, un año de plazo para resolver su disputa.

El equipo considera que los asientos con vista panorámica sobre el campo compiten directamente con el club por la venta de entradas, y los vecinos, a su vez, no ven con buenos ojos los planes del equipo de invadir su privacidad.

Mañanitas para Rubén Amaro Jr. (61), Steve Bailey (84) y Pat Dobson (84). El 12 de febrero de 1948 nació en Navojoa Francisco “Paquín” Estrada, jugador y mánager exitoso. Murió el 9 de diciembre de 2019.

-“Un campeón no se define por sus victorias, sino por la cantidad de veces que se recupera cuando cae”.- Serena Williams.

EN seguidillas.- Entre los invitados fuera de róster de los Dodgers de Los Ángeles se encuentra el serpentinero José Rodríguez (9-2, 4, 5.50), de 24 años, y que en 2025 ponchó a 84 en 54 innings en AA y AAA...