ATLANTA._ El jardinero de los Bravos, Marcell Ozuna, fue arrestado después de un supuesto incidente de violencia doméstica en Atlanta el sábado.

Según los registros de arresto del condado de Fulton, los cargos específicos de Ozuna fueron asalto agravado por estrangulamiento y agresión - violencia familiar. Los Bravos emitieron esta declaración con respecto al jardinero de 30 años:

“Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna a primera hora de la tarde e inmediatamente informamos a la Oficina del Comisionado. Los Bravos apoyan plenamente la política de Grandes Ligas sobre la violencia doméstica, que subraya al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica en ninguna de sus formas. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios y todas las preguntas sobre los asuntos deben ser remitidas a la Oficina del Comisionado.”

La MLB y la MLBPA tienen una política conjunta contra la violencia doméstica desde 2015.

Los Bravos están jugando actualmente contra los Mets en Nueva York. Pero Ozuna regresó a Atlanta después de fracturarse dos dedos mientras se deslizaba hacia la tercera base en Boston el martes por la noche.

Ozuna tiene actualmente un contrato de cinco años con los Bravos.

(Con información de MLB)