CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Martínez (10-5, 2.21) ganó su tercera decisión consecutiva, diseminando 9 hits y una carrera en seis episodios, en cerrado triunfo de Rakuten Monkeys sobre los Guardianes de Fubon, 2x1, en la Liga de Taiwán.

El zurdo quedó en solitario como sublíder en victorias del circuito, detrás del estadounidense Brad Hagens (12), de TSG Hawks, y es quinto en el “top ten” en carreras limpias admitidas encabezado por el dominicano, Felix Peña (1.74), de United Lions.

Martínez ponchó a dos y extendió un boleto al prolongar su segunda mejor racha victoriosa en el año, después de una crisis en la que no ganó en cinco salidas, de las cuales perdió tres.

CONVALECIENDO de la fractura en la muñeca izquierda que lo mandó al “hule” por tiempo indefinido, Jonathan Aranda se sacó una “selfie” con uno de los jerseys que estrenarán los Yaquis de Ciudad Obregón en la venidera edición de la Liga Mexicana del Pacífico.

Y nada de un montaje “virtual” o algo por el estilo. La camisola que en el frente se lee “Tribu”, llegó a las manos del hombre que se encaminaba a levantar su mejor cosecha cuando se lastimó el 31 de julio en Yankee Stadium, en un encontronazo con Giancarlo Stanton en la primera base.

De cualquier manera, es una buena señal para los Yaquis que lo quieren de regreso, pero que en sus actuales condiciones tras su reencuentro con el tijuanense el ciclo anterior (.309, 6, 19), será complicado convencer a quienes deciden en Tampa Bay, para el respectivo permiso.

UN día como hoy, en 1966- Los Tigres capitalinos se convirtieron en bicampeones de la Liga Mexicana al vencer a los Diablos Rojos, 6x2, en el sexto juego de la serie final en el Parque Deportivo del Seguro Social.

En 1974- Nolan Ryan, de los Ángeles de California, ponchó a 19 en una derrota por 1-0 en 11 innings ante los Tigres de Detroit, siendo la tercera vez que el “Express de Texas” poncha a 19 en un mismo juego esta temporada.

Ryan, que tiró una pelota a 161,5 kilómetros por hora, la más rápida jamás vista en las Grandes Ligas, hizo dos outs antes de admitir un sencillo a Ben Oglivie,quien se robó la segunda y hit productor a Bill Freehan en la alta del undécimo.

Estas son las mañanitas para Graig Nettles (81), José Isabel Ceceña (62), Andy Benes (58), Todd Helton (52), José Amador (46) y Cosme Bernal (45).

-“Relájate y dale tope a la vida, estamos de paso”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Roberto Vizcarra (Oaxaca) es el mánager activo en la Liga Mexicana con más títulos (3), pero el más a la mano data de 2018, en el primero de los dos torneos de ese verano al frente de los Leones de Yucatán... Los otros dos los conquistó en el mando de los Tigres de Quintana Roo en 2013 y 2015... Entre los demás pilotos vigentes en la postemporada de la LMB, solamente han sido campeones: el dominicano Félix Fermín (Dos Laredos) con los Sultanes (2007), el panameño Roberto Kelly (Monterrey), precisamente, en el “clausura” 2018 y Lorenzo Bundy (Diablos Rojos) en 2025... Los Jaguares de Nayarit anuncian al pitcher JP Feyereisen, quien en 2025 participó brevemente en Grandes con los Dodgers de Los Ángeles y Diamondbacks de Arizona, compilando 0-2 y 11.25... En República Dominicana lamentan la muerte de un prospecto de 14 años. Se llamaba Gustavo Talmaré y se ahogó en una laguna luego de salirse de “pinta” con varios de sus compañeros de una academia en horas de la noche. Estaba en la mira de los Marineros de Seattle.