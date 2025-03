MONTERREY, Nuevo León._ Con muchos aficionados vestidos con camisetas de los Medias Rojas (el número 34 parecía ser un favorito particular) y una mascota con un sombrero gigante, el ambiente en el Estadio Mobil Super era para que todos los aficionados gozaran el lunes por la noche.

La salsa y la música estadounidense sonaban fuerte, y las canciones de entrada a menudo no se detenían hasta que un jugador ya estaba en la caja de bateo en el primer juego de una serie de exhibición de dos partidos entre los Medias Rojas y los Sultanes de Monterrey, con Boston ganando el primer choque por 10-1. Los espectadores cantaban las letras de sus canciones favoritas y a menudo bailaban mientras lo hacían.

Para Marcelo Mayer, el prospecto número 12 de MLB Pipeline, fue exactamente como él esperaba, y eso fue algo hermoso.

El oriundo de Chula Vista, California, se crió a 10 minutos de la frontera con México, hijo de padres mexicanos.

Sonriendo antes del partido por jugar en México por primera vez, Mayer se sintió en casa una vez empezaron las festividades. El talentoso bateador zurdo conectó un doble de dos carreras y añadió un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que casi sale del parque, antes de cerrar su noche con un jonrón solitario al jardín central-derecho.

Cuando Mayer dio su cuadrangular, se quedó mirando la pelota antes de hacer varias burbujas con su chicle mientras recorría las bases.

“Eso no podría ser mucho mejor, especialmente para mí”, dijo Mayer. Nunca he jugado en un partido de Grandes Ligas, así que definitivamente es la mayor cantidad de aficionados frente a los que he jugado. Y simplemente el ambiente que trajeron esta noche fue súper electrizante. Fue un gran momento”.

Para los Medias Rojas, fue un gran momento ver a su prospecto número 3 aprovechar la oportunidad.

“Es un buen jugador. Cuanto más lo ves, más pasa la prueba visual”, dijo el manager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora. “Tenía la sensación de que en este ambiente, algo grande iba a suceder con él. Estaba muy emocionado con todo esto, y para él dar un espectáculo frente a esta multitud fue increíble”.

De todos los miembros del equipo que viajaban, Mayer probablemente era el más emocionado por hacer este viaje.

“Esto fue algo que marqué en la temporada baja”, dijo Mayer. “Estoy muy contento de haber podido venir. Todo de México, desde la gente hasta la comida, la forma en que son las personas aquí, y simplemente la cultura, me encanta todo, así que estoy súper feliz de estar aquí”.

Mayer hizo entrevistas con facilidad tanto en inglés como en español, luciendo más cómodo que la mayoría de los jóvenes de 22 años. La atmósfera cumplió con las expectativas que él había creado en su mente.

¿Cómo la describiría?

“Latina, eso es seguro”, dijo Mayer. “Simplemente mucha energía. Los fanáticos están muy en el juego. Se podía notar que aquí aman el béisbol. Fue un buen momento”.

Aunque Mayer nunca había asistido a un juego de beisbol en México antes del lunes por la noche, iba a partidos de fútbol allí con sus amigos durante su juventud.

“Conozco la cultura. Sé cómo es la fiesta en México”, afirmó Mayer.

Era la primera vez que Mayer iba a Monterrey. Y aprovechó la oportunidad, resistiendo la tentación de quedarse en su habitación de hotel con aire acondicionado.

“Esta mañana, salí del hotel y exploré un poco. Fue un buen momento”, reveló Mayer.

Con el próximo Clásico Mundial de Béisbol a la vista en un año, Mayer no dejó dudas sobre cuál camiseta espera llevar.

“Quiero ponerme una de México. Quiero representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol, espero que el próximo año”, dijo Mayer. “Tuvieron una gran actuación en el Clásico (del 2023) y espero poder ser una buena adición al equipo y ayudar al equipo a ganar. Cualquier oportunidad que tenga de representar este país, estoy más que contento de hacerlo”.

A diferencia de Kristian Campbell (el prospecto número 7 de MLB Pipeline), Mayer no comenzará la temporada con los Medias Rojas. Actualmente está bloqueado por el campocorto veterano Trevor Story. Sin embargo, se espera que Mayer haga su debut de Grandes Ligas en algún momento del 2025.

“Creo que cuanto más alto sea el nivel, mejor será”, dijo Cora.