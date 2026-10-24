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Maret-AsRuiz avanza en playoffs de la Liga de Beisbol Dominical del Polluelos

Con pizarra de 5-3 en el Club Deportivo Polluelos, la escuadra victoriosa amarró su pase a la siguiente ronda, en una jornada donde Poly Lizárraga y Frutería San Carlos también consiguieron contundentes triunfos
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
24/10/2026 13:12
24/10/2026 13:12

MAZATLÁN._ El conjunto de Maret-AsRuiz superó 5-3 a Súper Bola Caliente y de paso lo eliminó de la Liga de Beisbol Dominical “BA”, en el Club Deportivo Polluelos.

Maret dejó en el camino a Súper Bola Caliente, dentro de la ronda de playoffs.

La victoria correspondió a Alan García en relevo a Ignacio Castañeda. José Luis Osorio padeció el traspié.

$!Maret-AsRuiz avanza en playoffs de la Liga de Beisbol Dominical del Polluelos

Lucieron con el madero por los triunfadores Francisco Rodríguez de 4-3, Gabriel Manjarrez de 2-2 con dos impulsadas, Hugo Millán de 4-2 y Leo Ibarra de 3-2. Por los eliminados Luis Rebollar de 5-2 y Andrés Aguilar de 4-2.

Rectificaciones Poly Lizárraga avanzó a semifinales tras doblar 13-0 a Aréchiga Carpintería. Eduardo Chávez obtuvo la victoria con apoyo desde el bullpén de Fausto Lizárraga. Perdió Pedro Torres.

Fabricio Flores sonó de 5-4 por Poly Lizárraga, Carlos Acuña de 7-3 y Alfonso Hemke de 6-3. Del lado superado Aarón Velázquez de 4-3 y Gerson Angulo de 4-2.

Frutería San Carlos-Familia Rubio igualó la serie al doblegar 13-1 a Alijadores de Chito Cano. Miguel Madero se acreditó el éxito y terminó Cristian Montes. Miguel Espinoza se llevó el descalabro.

Alejandro Leyva conectó de 5-4 por los fruteros, Ricardo Rubio disparó jonrón y doble y Francisco Tirado parqueó la pelota. Por Chito Cano José Cruz de 2-1 y Manny González de 4-1.

ROL DE JUEGOS

Domingo 25 de octubre

Alijadores de Chito Cano vs. Frutería San Carlos

11:30 horas, Polluelos 1

Herrería JM vs. Diablos del Tecuyo

11:30 horas, Polluelos 2

MÁS RESULTADOS

Herrería JM 16
Diablos del Tecuyo 6

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