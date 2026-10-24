$!Maret-AsRuiz avanza en playoffs de la Liga de Beisbol Dominical del Polluelos

MAZATLÁN._ El conjunto de Maret-AsRuiz superó 5-3 a Súper Bola Caliente y de paso lo eliminó de la Liga de Beisbol Dominical “BA”, en el Club Deportivo Polluelos.

Maret dejó en el camino a Súper Bola Caliente, dentro de la ronda de playoffs.

La victoria correspondió a Alan García en relevo a Ignacio Castañeda. José Luis Osorio padeció el traspié.