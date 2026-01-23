Marineros adquieren al derecho Cooper Criswell en cambio con los Mets

SEATTLE._ El vicepresidente ejecutivo y gerente general de operaciones de beisbol de los Marineros de Seattle, Justin Hollander, anunció este viernes que el club adquirió al lanzador derecho Cooper Criswell desde los Mets de Nueva York a cambio de dinero en efectivo. Como movimiento correspondiente, el zurdo venezolano Jhonathan Díaz fue designado para asignación.

Criswell, de 29 años, participó en siete juegos de Grandes Ligas (una apertura) en el 2025 con los Medias Rojas de Boston, en los que dejó marca de 1-0 y una efectividad de 3.57 (7 carreras limpias en 17.2 entradas). Fue reclamado en waivers por los Mets desde Boston el 5 de diciembre del 2025 y posteriormente designado para asignación por Nueva York el 21 de enero del 2026.

Criswell fue seleccionado originalmente por los Angelinos de Los Ángeles en la ronda 13 del Draft amateur del 2018. Ha visto acción en partes de cinco temporadas en las Mayores con los Angelinos (2021), Rays (2022-23) y Medias Rojas (2024-25). El derecho, que mide 6 pies y 6 pulgadas, tiene récord de 8-7 y un promedio de carreras limpias de 4.48 (77 carreras limpias en 154.2 entradas) en 45 juegos de MLB, incluidos 21 como abridor.

Díaz, de 29 años, participó en un juego con los Marineros en el 2025. Además, lanzó en 27 encuentros (26 aperturas) con Triple-A Tacoma, liderando la Liga de la Costa del Pacífico con una efectividad de 4.15 (64 carreras limpias en 138.2 entradas). En dos temporadas con Seattle, Díaz lanzó en seis juegos, con marca de 0-1 y una efectividad de 4.09 (cinco carreras limpias en 11.0 entradas).

Díaz ha participado en partes de cinco temporadas en Grandes Ligas con los Angelinos (2021-23) y los Marineros (2024-25), con un total de 17 presentaciones (siete aperturas). El nativo de Valencia también ha lanzado en partes de 10 temporadas en ligas menores dentro de las organizaciones de los Medias Rojas (2014-19), Angelinos (2021-23) y Marineros (2024-25), con récord de 73-47, efectividad de 3.81 (410 carreras limpias en 967.1 entradas), 316 boletos y 913 ponches en 213 juegos (176 aperturas). Fue firmado originalmente por los Medias Rojas como agente libre internacional el 2 de julio del 2013.

(Con información de MLB)