$!Marineros evitan el arbitraje con Randy Arozarena al acordar un pacto por un año

El estelar jardinero mexicano Randy Arozarena y los Marineros de Seattle evitaron el arbitraje salarial el jueves, acordando un contrato de 15.65 millones de dólares para el 2026, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El equipo no ha confirmado el acuerdo.

Arozarena, quien fue adquirido desde Tampa Bay antes de la Fecha Límite de Cambios del 2024, tuvo una línea ofensiva de .238/.334/.426 con 27 jonrones (tope personal) y 31 bases robadas en 160 juegos en el 2025. Tuvo un valor de 4.0 de WAR según Baseball Reference -- la segunda mejor marca de su carrera -- y registró un OPS+ de 119, lo que significa que fue un 19 por ciento mejor que el jugador promedio de MLB. Fue convocado al Juego de Estrellas por segunda vez en su carrera.