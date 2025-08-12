Beisbol
Liga Mexicana del Pacífico

Mario Jiménez llega al puerto para defender el jersey de Venados de Mazatlán

Los rojos del puerto hicieron efectivo el movimiento al enviar a Érick Casillas a la frontera
Noroeste/Redacción
12/08/2025 17:11
MAZATLÁN._ Venados de Mazatlán continúa afinando su róster de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, al anunciar la llegada del lanzador derecho Mario Jiménez, en cambio definitivo con Águilas de Mexicali.

Jiménez, originario de Oaxaca, ha mostrado solidez en el montículo y llega para reforzar el staff de pitcheo de los rojos, aportando experiencia y versatilidad.

El lanzador derecho debutó en la temporada 2019-2020 en la liga invernal con Guasave, en el verano milita con El Águila de Veracruz, con marca de 1-1 y un ERA de 3.18, en busca de aportar al conjunto de Juan José Pacho.

Por su parte, Venados cede al lanzador Erick Casillas y agradece su profesionalismo, entrega y compromiso durante su etapa en el puerto, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Este movimiento forma parte de los ajustes previos al arranque de la Temporada 2025-2026, con el objetivo de presentar un equipo sólido desde la jornada inaugural, en donde Mazatlán se medirá al naciente equipo de Jaguares de Nayarit.

#Liga Mexicana del Pacífico
#Mazatlán
#Venados
#Juan José Pacho
#Érick Casillas
#Mario Jiménez
#Mexicali
#Oaxaca
#Veracruz
#Guasave
#Jaguares
