CIUDAD DE MÉXICO.- Siempre hay mucho que decir de una serie por el campeonato en cualquier liga, incluyendo, naturalmente, la Serie Mundial, “Serie del Rey” de la Liga Mexicana y la ahora llamada “Serie de México” en la Arco Mexicana del Pacífico.

Pero la que inicia hoy en Culiacán entre los Tomateros y Charros de Jalisco augura diversión de principio a fin para chicos y grandes, la tercera que involucra a esos protagonistas.

Empezando por los respectivos mánagers, Roberto Vizcarra y Benjamin Gil, que en poco tiempo han conseguido lo que a sus antecesores en el “olimpo” de la estrategia les llevó años y épicas batallas en el beisbol mexicano.

En la LMP que nos ocupa, Gil tiene cuatro campeonatos, todos con los Tomateros y Vizcarra tres, dos con los Charros, y el de su ciclo de debut en 2016-2017 en el timón de Águilas de Mexicali.

Ambos se enfrentaron en la final de 2021-2022 cuando Vizcarra y los Charros se impusieron en siete juegos en lo que fue el inicio del declive de la relación de Gil con la directiva de los Tomateros, que tras la edición 2022-2023, decidieron romper con el ex torpedero ligamayorista.

Vizcarra tampoco terminó bien una estadía de seis campañas en Jalisco, donde celebró el título de 2018-2019, víctima de un despido durante el recorrido de la defensa del banderín de 2022.

Gil va 4-1 y Vizcarra invicto (3-0) en series finales y en los desafíos directos entre ellos en postemporada, el estratega sonorense domina 2-0, conocido que lo venció en primera ronda de los playoffs de 2018.

Charros y Tomateros también midieron fuerzas en la post serie por el título de 2014-2015, precisamente, en el estreno de Gil con los guindas que prevalecieron en cinco juegos, superando al experimentado piloto Juan Navarrete.

UN día como hoy, en 2002 - En un complicado canje entre tres equipos y once jugadores, los Mets de Nueva York envían a Benny Agbayani y Todd Zeile a los Rockies de Colorado a cambio de Alex Ochoa, Ross Gload, Craig House y dinero en efectivo.

El tercer conjunto en el acuerdo, los Cerveceros de Milwaukee, mandaron a Jeromy Burnitz, Jeff D’Amico, Lou Collier, Mike Sweeney y “cash” a los Mets, y recibieron a Lenny Harris, Glendon Rusch y Ochoa. Los Mets han reemplazado ahora a la mitad de su róster de 2001.

El 21 de enero de 1989 murió el umpire sinaloense Juan Lima (57), a causa de diabetes. Fue el primer ampáyer mexicano entronizado en el Salón de la Fama de ubicación conocida en Monterrey, en 1991.

En Los Mochis se le recuerda por un strike a Aurelio Rodríguez en la serie final de 1970 entre Cañeros y Tomateros y que propició una de las zacapelas más violentas en la historia del beisbol costero, incluso con participación de los aficionados.

La leyenda cuenta que el cronista de radio de los Tomateros, Agustín de Valdez, anticipándose a Lima, cantó una bola que hubiera significado la base por bolas en un ataque de los verdes en las postrimerías del sexto encuentro en que se coronaron los Tomateros.

**“¿Qué sería del beisbol sin los ampáyers? Una forma insensata de correr las bases”.- Pedro “Mago” Septién.

EN seguidillas.- Este martes también es de Salón de la Fama de Cooperstown, el día en el que Ichiro Suzuki se convertirá en el primer japonés elegido por cualquiera de las vías... La pregunta es si el ex jardinero lo conseguirá por aclamación (100%), para igualar al otro único en lograrlo, el ex relevista panameño de los Yanquis de Nueva York, Mariano Rivera... El anuncio se hará por ahí de las seis de la tarde—hora del centro del país—y de acuerdo a los resultados de las boletas publicadas, los ex pítchers C.C. Sabathia y Billy Wagner y el bateador puertorriqueño Carlos Beltrán, podrían acompañar a Suzuki en el viaje a la inmortalidad.