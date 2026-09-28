Martes de playoffs en Grandes Ligas; parten 5 aztecas, incluso un umpire

CIUDAD DE MÉXICO.- Martes de series de comodines en Grandes Ligas y en la cartelera aparece el trámite de dos revanchas: en la Liga Americana, el expedito desquite de los Yanquis de Nueva York a los Medias Rojas de Boston, a quienes vencieron en 2025 en la misma fase 2-1.

Mientras, en la Liga Nacional, los Padres de San Diego que se suponen favoritos buscarán hacer morder el polvo a los Cachorros de Chicago, sus tempraneros verdugos contra todos los pronósticos el año pasado también 2-1.

En la otra confrontación del joven circuito, osea la Americana, se conoce de un empate en sus citas previas de postemporada entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, que son dos.

Los “Patiblancos” se impusieron en 2005 en la Serie Mundial en la que bajo las órdenes del venezolano Osvaldo Guillén barrieron a los texanos. Y éstos apenas en 2021 en la serie divisional 3 a 1, camino al Clásico de Octubre en el que eventualmente cayeron ante los Bravos de Atlanta en seis desafíos.

En el segundo frente de la Nacional, los Filis de Filadelfia chocarán con los ganadores de la división Este, los Bravos, reeditando un par de ocasiones en que ambas escuadras chocaron en postemporada. En el lejano 1993 cuando los Filis prevalecieron en la serie de campeonato en seis cotejos y en 2023 con Atlanta imponiéndose a Filadelfia en cuatro batallas en la divisional.

SUPERANDO en un final de fotografía a su compatriota Luis Arraez (.310), de los Filis, el venezolano de los Diamondbacks de Arizona, Gabriel Moreno (.311), es el primer cátcher “champion bate” en las Mayores, desde Buster Posey, de los Gigantes de San Francisco en 2012.

En la época, digamos, moderna, solamente otro logró esa gema y por partida triple para levantar su imperio, el receptor de los Mellizos de Minnesota, Joe Maurer, en la primera década del nuevo siglo ( 2006, 2008 y 2009).

En el pasado prehistórico, consiguieron el cetro de bateo, Eugene Hargrove (Cincinnati) en 1926; Mickey Cochrane (Atléticos) en 1928; Bill Dickey (Yanquis) en 1936 y Ernie Lombardi en 1938 y 1946, jugando para los Yanquis y Bravos de Boston, respectivamente.

Moreno, por otra parte, fue el séptimo nacido en el país Bolivariano de la historia, después de Andrés Galarraga (1993), Magglio Ordóñez, Carlos González, Miguel Cabrera (4), José Altuve (3) y Arraez (3).

UN día como hoy en 1976 - Los Dodgers de Los Ángeles nombran a Tommy Lasorda como mánager, en sustitución del retirado Walter Alston. Lasorda estará al mando durante los últimos cuatro partidos de esa temporada y, posteriormente, guiará a los Dodgers a ganar banderines consecutivos en 1977 y 1978.

En 2001- El jardinero de los Marineros de Seattle, Ichiro Suzuki, conectó su hit número 234 de la temporada, superando el récord de hits para un novato en una sola campaña —establecido por Joe “Descalzo” Jackson en 1911—. Este histórico imparable también iguala la marca de las Grandes Ligas de 1985 de más hits sencillos en una temporada, establecida por Wade Boggs (187) cuando jugaba para los Medias Rojas de Boston.

Estas son las mañanitas para Carlos Tosca (73), Warren Cromatrie (73), Gene Richard (73), Byron McLaughlin (71), Tim Flanery (69), Eddy Díaz (55), Calvin Pickering (50) y Alí Solís (39).

El 29 de septiembre de 1975 murió Casey Stengel (85), quien ganó siete anillo de Serie Mundial como manager de los Yanquis y uno como jugador con los Gigantes de Nueva York.

-“Aprende a vivir y sabrás morir bien”.- Confucio.

TRES de tres: Confirmado Javier Assad en el róster de los Cachorros de Chicago para la serie “wild card” contra los Padres de San Diego, habrá que esperar hasta la serie divisional que inicia el 3 de octubre para conocer la suerte del recién habilitado, el relevista de los Rays de Tampa Bay, Manuel Rodríguez. El yucateco haría causa común con Jonathan Aranda.

También entrarán en acción en el día uno, el antesalista Isaac Paredes con los Astros y los de doble nacionalidad Jarren Durán y Patrick Sandoval, de los Medias Rojas que se meterán al Yankee Stadium.

El umpire mexicano nacido en Michoacán hace 39 años, Néstor Ceja, oficiará en la serie Bravos-Filis. Será la segunda de comodines en su trayectoria que incluye una divisional (2025) y el Juego de Estrellas de 2024. El otro juez azteca, el zacatecano, Alfonso Márquez que es jefe de cuarteta, seguramente aparecerá en las siguientes rondas.

EN seguidillas.- Un doblete productor de tres carreras en el décimo inning de Alek Thomas dio la victoria y el título de AAA a los Cometas de Oklahoma City, sucursal de los Dodgers de Los Ángeles, sobre las Alas Rojas de Rochester (Washington), en el juego de campeones de las Ligas Internacional y de la Costa del Pacífico... Los Mayos de Navojoa siguen dando la nota. Circula en la red un video en el que se ve al cátcher Alexis Wilson recibiendo lanzamientos a un novato en un improvisado bullpen, a las afueras de un estadio en Huatabampo, donde enfrentaron a un equipo local... En el pasado ciertamente venturoso, eso se veía normal en la pretemporada que llegaba a ciudades y poblaciones. No así en tiempos de la galopante generación de cristal.