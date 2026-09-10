$!Martín Pérez brilla con siete ceros y guía la victoria de los Bravos ante Tampa Bay

Encabezados por los 7.0 ceros de Pérez, los Bravos evitaron una barrida de tres juegos al conseguir una victoria por 3-1 sobre los Rays el jueves por la tarde en el Truist Park. Las carreras impulsadas de Austin Riley y Ha-Seong Kim en el octavo episodio aseguraron que esa gran apertura no se desperdiciara.

Ésta fue la primera señal de que Pérez estaría en control total durante lo que resultó ser un buen día para los Bravos.

ATLANTA._ El venezolano Martín Pérez entró al clubhouse de los Bravos el jueves por la mañana con un sombrero y gafas de sol. Saludó a un par de compañeros de equipo y luego caminó con tranquilidad hacia el otro lado de la sala, donde cambió la música de un rap de los años 90 a una mezcla de salsa.

Ozzie Albies fue dejado fuera de la alineación titular del jueves. Pero el segunda base salió de la banca para dar un triple con un out en la octava entrada frente a Kevin Kelly. Con el cuadro adentro, Riley pudo conectar un sencillo productor por el lado derecho del terreno. Kim empujó dos más con un sencillo más adelante en el inning. Dicho batazo resultó ser la diferencia, ya que los Rays anotaron su primera carrera en el noveno capítulo gracias a un jonrón solitario del cubano Victor Mesa Jr.

Los Bravos llegaron a este partido habiendo anotado apenas tres carreras con 10 hits en sus tres juegos anteriores. Sus problemas ofensivos se extendieron a través de las primeras siete entradas del encuentro del jueves. Pero el octavo inning de tres carreras también incluyó un doble por reglas de Mike Yastrzemski y un sencillo de Drake Baldwin.

Pérez permitió apenas cuatro hits mientras mantenía a la ofensiva de Tampa Bay sin anotaciones durante 7.0 tramos. Ésta fue sólo la décima tercera vez en su carrera que el zurdo de 35 años ha lanzado 7.0 entradas o más sin permitir carreras. Pero es la segunda vez en poco más de un mes. Pérez también dejó a los Nacionales en blanco durante 7.0 entradas el 1ro de agosto.

Esta fue una salida oportuna para los Braves, quienes habían soportado unos días difíciles con algunos de sus abridores. Bryce Elder se sometió el martes a una cirugía artroscópica de rodilla derecha y estará fuera de juego durante tres semanas. AJ Smith-Shawver y Reynaldo López luego tuvieron malas aperturas consecutivas para comenzar esta serie de tres juegos.

En cuanto a Pérez, otorgó cuatro bases por bolas y permitió siete hits en solo 3 2/3 entradas contra los Phillies el sábado. Él culpó la mala actuación a un descanso prolongado.

Cinco días después, el resto no era lo único que parecía normal.

Pérez permitió un sencillo a tres de los primeros cuatro Rays que enfrentó. Pero escapó de un embotellamiento con las bases llenas cuando Chandler Simpson bateó para un doble play que terminó la entrada. Matt Olson atrapó el rodado del veloz Simpson y lanzó a la placa antes de recibir el tiro de regreso de Baldwin a la primera base.

(Con información de MLB)