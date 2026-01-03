Martínez, ‘clutch’ de Tomateros, fuera de playoffs

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder en triunfos y puntuación del rol regular se encuentra en apuros. Los Jaguares de Nayarit se meterán este domingo al estadio de los Algodoneros de Guasave, abajo en la serie de playoff (0-2), obligado a reaccionar o, a casi morir en el intento.

Una tercera derrota sería una losa muy pesada para los pupilos de Luis Carlos Rivera que después de marcar la pauta en ambas vueltas, desentonaron en su propio cubil frente al supuesto “rival más débil”.

Dos descalabros que tomó por sorpresa a la imberbe y noble afición, aunque no tanto a la experimentada directiva encabezada en la oficina por Cuauhtémoc Rodríguez, que del negocio sabe demasiado.

La etapa decisiva de la LMP también reanudará en Mexicali con otro inopinado 2-0 favorable a los “Caballeros Águilas” sobre los Yaquis de Ciudad Obregón y en el Panamericano de Jalisco chocarán en igualdad de condiciones, Charros y Naranjeros de Hermosillo.

Para muchos sería injusta la latente eliminación de los Jaguares, pero ha pasado infinidad de veces en los playoffs a “nocaut”, en las ligas que adoptaron esa regla, incluso MLB, naturalmente.

Por eso en la zona del Caribe llevan años jugando el “todos contra todos” (Round Robin) que evita caídas como la probable del nuevo equipo y que en la LAMP se utilizó en cuatro ocasiones en el siglo pasado, las última en 1978-1979.

UN desastre la aventura de José Urquidy por la Liga Dominicana, con los Leones del Escogido. Ayer, frente a las Águilas Cibaeñas, explotó en el primer inning tras admitir 3 hits y 3 carreras, dos limpias.

Su efectividad quedó en 16.88, en dos aperturas y dos episodios y dos tercios, además de mancillada su reputación del latino con más victorias (3) en la Serie Mundial con los Astros de Houston.

Otros lanzadores mexicanos con menos blasones que el mazatleco lo han hecho mejor en la LIDOM que pretendía le sirviera de trampolín para un retorno a Grandes Ligas.

Por lo pronto, ojalá y el manager Ramón Santiago que recuerdan en Yucatán, le vuelva a dar la pelota en el torneo que todavía tiene cuerda hasta el 17 de enero.

Y no, no es cosa de la calidad de uno u otro circuito. Algunos legionarios que llegaron recientemente de allá a la LMP, están batallando o ya se fueron.

UN día como hoy, en 2000- Los Angelinos de Anaheim firmaron por un año y 2.5 millones de dólares al pítcher derecho mexicano, Ismael Valdez.

En 2002- La asamblea de dueños de la Liga Mexicana nombró por unanimidad nuevo presidente del circuito al ex atleta olímpico, Raúl González Rodríguez, en lugar del dirigente de ligas pequeñas José Orozco Topete.

Estas son las mañanitas para Walter Silva (48), Jason Bourgeois (43) y Valente Bellozo (25).

-“América para los americanos” .- James Monroe.

EN seguidillas.- Los Tomateros informan de la baja definitiva de su primer bate, el cubano JP Martínez, quien salió fracturado de una rodilla en una colisión en el prado derecho con su compañero, Fernando Villegas... Se trata de una pérdida que rompe la inercia en la dinámica de los guindas, ya que era su primer bate y hombre de poder... Martínez bateó .252 con 13 jonrones, 36 empujadas y 25 robos en el calendario y .400 con una anotada en el playoff contra los Cañeros.