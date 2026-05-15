Martínez sigue brillando en Taiwán; Urquidy perdió en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Martínez (2-1, 0.61) volvió a irse con las manos vacías a pesar de una segunda salida de calidad consecutiva, seis innings de 7 hits y una carrera, al ganar su equipo Dragones de Wei Chuan a los Rakuten Monkeys, 3x1, en la actividad del viernes en la Liga de Taiwán.

El zurdo ponchó a dos y no obsequió boletos en su primer desafío contra su ex equipo en la CPBL y en el que no tuvo decisión. En su anterior actuación, el 6 de mayo, el tamaulipeco perdió 1-0 frente a Elephant Brothers CTBC, no obstante una sólida labor de 6 hits y una anotación en seis capítulos.

Martínez tiene tres aperturas al hilo de seis o más entradas para su nuevo equipo, pero todavía no alcanza los innings necesarios para ser considerado en el “top ten” de la liga. Por motivos personales se perdió al menos tres inicios en las primeras semanas de la temporada.

JOSÉ Urquidy (0-3, 5.91) volvió a derrapar en AAA posterior a una actuación casi perfecta para la sucursal de los Piratas de Pittsburgh, Indios de Indianápolis.

En aquella ocasión solamente tuvo un hombre en las colchonetas y fue por base por bolas en cinco innings en los que ponchó a siete ante los muchachos de la finca de los Reales de Kansas City, Omaha.

Pero en la más reciente, los Bates de Louisville (Cincinnati) le hicieron daño en la misma distancia (4h, 2jrs., 4c), para generar dudas respecto a las reales condiciones del mazatleco que se aferra a un clavo ardiendo en aras de seguir cotizando en dólares.

DAVID Reyes (3-1, 4.88), de los Toros de Tijuana, logró el primer doble dígito en ponches (10) en la aún incipiente temporada de la LMB, en siete innings contra los Dorados de Chihuahua.

Otra: Ismael Barros Cebreros, de los Venados de Mazatlán, es el nuevo presidente del consejo de administración de la Liga Mexicana del Pacífico, en lugar de su colega de los Cañeros de Los Mochis, Joaquín Vega Inzunza.

Una más: Fue lo único que trascendió de la reunión ordinaria mensual de dueños de equipos del circuito en Guadalajara. Llevan las cosas con calma, a poco más de cinco meses del ajetreo otoño-invierno.

Y, en Tijuana no pasaron copia de por qué su mánager Roberto Kelly no dirigió los últimos dos juegos de la serie en casa en la que barrieron a los Dorados. Lo hizo el coach de banca, César Izturis.

UN día como hoy, en 1984- Steve Carlton conectó un grand slam ante Fernando Valenzuela para guiar a los Filis de Filadelfia a una victoria de 7-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

En 2000: Después de que un aficionado le robara la gorra al receptor de los Dodgers, Chad Kreuter, y lo golpeara en la nuca, algunos de sus compañeros, incluidos los coaches John Shelby y Rick Dempsey, subieron a las gradas y comenzaron a pelearse con los aficionados en el Wrigley Field de Chicago.

Cuando terminó la trifulca, varios de los 38,860 aficionados que pagaron boleto fueron arrestados, el encuentro se retrasó casi diez minutos y el campo quedó lleno de basura. Los Dodgers derrotaron a los Cachorros por 6-5.

Mañanitas para Rick Reuschel (77), Rick Rhoden (73), Jack Morris (70), Mark Funderburk (69), y Édgar Arredondo (29).

Hoy cumpliría años Carlos Gastélum (60), receptor sinaloense que murió el 24 de agosto de 2005, siendo coach activo de los Leones de Yucatán.

-“Una vez que puedas expresarte, puedes decir al mundo lo que quieras de él”.- Jackie Kennedy.

OBSERVACIONES: Arrastrando seis derrotas consecutivas y previo al primer encuentro de la otrora “guerra civil” contra los Tigres, ayer, los Diablos Rojos presumieron el estreno de un autobús, mientras algunos o muchos de sus pamboleros aficionados exigían en las redes el despido del manager Lorenzo Bundy.

Los bicampeones también anunciaron el extraño retorno de Kevin Gowoy, un relevista de 28 años que en 2025 les rindió 1-0 y 4.50 en tres relevos y que se encontraba en la filial AA de los Mets de Nueva York, Binghamton (0-0, 10.61). Parece una compra de pánico, pero no sería para tanto cuando apenas se cumplió un mes del rol regular.

ENTRE suspensivos.- Los Cardenales de San Luis informarán pronto sobre la salud del utility, Ramón Urías (.158, 2, 5), a quien colocaron en la lista de lesionados (codo) de 10 días el pasado 5 de mayo... En tanto, su hermano Ramón (.250, 0, 2) intenta entrar en calor asignado por los Diamondbacks de Arizona a los Aces de Reno, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA... Un veterano, Joey Meneses (.311, 5, 31) y un novato, Ramón Mendoza (.311, 3, 12), trabajan la línea de los .300 en las filiales AAA de los Atléticos y los Cardenales, respectivamente, en espera del llamado a MLB que hace hogares felices.