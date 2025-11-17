CIUDAD DE MÉXICO:- Muy injustos los y las que critican furibundamente en las redes sociales a Mateo Gil sólo por ser hijo de Benjamín Gil y porque éste siempre lo lleva de su lado. Lo arropó en Culiacán y ahora en Jalisco, invierno y verano.

Temen, así tal cual, que también lo haga en el próximo Clásico Mundial, si bien el estratega ya dijo que a la selección irán solo los bigleaguers, nativos, México Americanos y el único naturalizado, Randy Arozarena.

El problema, por decirlo así, es que a la hora del ajuste final, algunos declinan y entonces se recurre a los peloteros más destacados de las menores, Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico, para completar el roster.

Benjamín Gil, al igual que en 2023, tendrá la facultad de escoger a quienes considere pertinente y hasta ahora su muchacho parece arrojarlo a un camino que a lo mejor no quiere transitar con sus desempeños en las dos ligas del país.

Mateo Gil es líder de bateo en la LMP con un sólido .358, y el pasado fin de semana tuvo una serie espectacular en el estadio Panamericano, promediando .909 (11-10) con un jonrón, un triple, dos dobles, 6 impulsadas y 5 anotadas contra Tucson Baseball Team.

UN día como hoy, en 1992- Armando Valdez, de los Algodoneros, lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 innings y se impone 10-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón, en Guasave.

En 2000 - Los Marineros de Seattle firman al estelar jardinero japonés, Ichiro Suzuki, con un contrato de tres años, convirtiéndolo en el primer jugador de posición japonés en la historia de las Grandes Ligas.

Hoy es el cumpleaños de Gilberto Rondón (72), Dante Bichette (62), David Ortiz (50) y Óscar Rivera (50).

-“La mejor venganza es no parecerse al que cometió la injusticia”.- Marco Aurelio.

TRES de tres.- Después de recetar seis ceros a los Naranjeros de Hermosillo (3h, 6k, 2bb), la siguiente apertura de José Urquidy (1-1, 1.29) será nuevamente en el Teodoro Mariscal, el venidero fin de semana ante los Yaquis.

Los Charros de Jalisco (17-12) recibirán hoy a los Jaguares de Nayarit en sus dominios de Zapopan, donde en la presente edición han arrollado a sus adversarios (14-2), mientras que en el camino sólo han ganado tres de 13 encuentros.

La novena felina dirigida por Luis Carlos Rivera, que en la primera visita de su historia a la zona conurbada de Guadalajara fueron barridos, van motivados tras limpiar en Tepic a los punteros Yaquis.

EN seguidillas.- Jared Serna (.343, 2, 15), de los Charros, se apoderó del récord de triples (9) que por años compartieron Raymundo Torres (1979-1980) y Leonardo Heras (2016-2017), de Naranjeros y Yaquis, respectivamente... Si no lo paran los Marlins de Miami, Serna podría implantar una cifra inalcanzable por muchos años... Los Naranjeros firmarán la alta del receptor ligamayorista, César Salazar, en la serie que inician este martes en Los Mochis... ¿Qué hace el autobús del Tucson Baseball Team en el estacionamiento del Manuel “Ciclón” Echeverría? Elemental, impedidos para sentar sus reales en Arizona, luego de sus agotadoras giras, los ex Mayos regresan a su base en Navojoa, normalmente en las madrugadas de los lunes de asueto... Para no pocos sería muy fácil abrir las puertas del vetusto inmueble y meter a jugar al elenco que comanda el venezolano, Wilfredo Romero, pero eso es literalmente imposible por todo lo que implica la logística para un juego de pelota en cualquier circuito profesional que se respete.