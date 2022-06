NUEVA YORK._ El abridor de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, ha sido visto durante toda su carrera como un “bulldog” en la loma. Sin embargo, hace unos días tuvo un encontronazo un tanto agresivo con uno de sus perros.

En una fiesta reciente, Scherzer fue mordido en la mano derecha por uno de sus dos perros. Sin embargo, la mordida no parece ser grave y no debería causar que el monticular pierda más tiempo de lo estipulado en la lista de lesionados.

“Aclarando unas cosas. Mi perra Rafi se lastimó una pierna corriendo. Estaba aullando de dolor y fui a calmarla poniendo mis manos en ella. Cuando hice eso, ella mordió mi mano derecha. Afortunadamente no fue una mala mordida. Ello tomó un día de descanso de lanzar y se pudo lanzar al día siguiente. Esto no afectará mi rehabilitación y literalmente no hay historia en esto”, dijo el lanzador en sus redes sociales sobre el hecho.