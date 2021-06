Max Scherzer ingresa a lista de lesionados de los Nacionales

El derecho de los Nacionales de Washington, Max Scherzer, fue enviado a la lista de lesionados de 10 días el martes, retroactivo al sábado, debido a una inflamación en la ingle.

Además, los Nacionales seleccionaron el contrato del derecho Justin Miller y designaron para asignación al diestro cubano Rogelio Armenteros.

Scherzer salió de su apertura del viernes ante los Gigantes tras hacer apenas 12 pitcheos. Se sometió a un análisis resonancia magnética durante que reveló la inflamación y descartó una distensión en el músculo. Aunque Scherzer puede correr y hacer algunos entrenamientos, no ha podido soltarse para lanzar.

“Hubiese agravado la lesión”, comentó Scherzer sobre la posibilidad de haber continuado en el partido del viernes. “Ése es el riesgo que tomas cuando lanzas así. Es algo con lo que no puedes continuar. He lanzado con otras cosas, pero con esto no hay manera.

Scherzer ha sido el pilar de la rotación de los Nacionales este año, al sumar récord de 5-4 junto a una efectividad de 2.21 y 104 ponches en 13 aperturas.