ARLINGTON._ Cuando estás en uno de esos juegos de vida o muerte - o en este caso, frente a la posibilidad de ser barrido - siempre quieres a tu as en el montículo. Los Rangers le dieron la pelota a Max Scherzer la tarde del domingo, pero si le preguntas al mánager Bruce Bochy, todo lo que pudo haber salido mal este fin de semana, pues salió mal. El as no fue la excepción.

Scherzer no pudo pasar de la cuarta entrada contra los Cerveceros, tras permitir tres carreras y tres hits, dar cuatro bases por bolas y golpear a un bateador. Los Rangers extendieron a cuatro su racha de derrotas, cayendo 6-2 ante Milwaukee en el Globe Life Field.

Texas había ganado las tres aperturas anteriores de Scherzer desde que se unió al club en la Fecha Límite de Cambios. A pesar de la corta salida contra los Cerveceros, el veterano todavía tiene efectividad de 2.66 como miembro de los Rangers.

A pesar de ponchar a cuatro bateadores para llegar a 3 mil 344 en su carrera y superar al miembro del Salón de la Fama, Phil Niekro, en el puesto 11 de la lista de ponches de todos los tiempos a nivel de Grandes Ligas, Scherzer señaló que no estaba preocupado por los logros individuales, ya que sigue tratando de ayudar a los Rangers en su búsqueda de la corona del Oeste de la Liga Americana.

“Estoy seguro de que eso va a significar más en una fecha posterior”, comentó Scherzer. “Yo vengo aquí y juego para ganar. Sólo estoy aquí para ganar. No estoy aquí por hitos, no estoy aquí por logros; estoy aquí para ganar con este equipo. Entonces, estoy seguro de que más adelante en mi vida, será un buen momento para reflexionar, pero no ahora”.

El puesto 10 en la lista de ponches de por vida lo ocupa otro miembro del Salón de la Fama, Gregg Maddux, con 3 mil 371.