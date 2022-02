$!Máximo Rodríguez: El medallista nacional que es primera firma de Venados de Mazatlán

“Me siento contento, desde chico admiro a Venados , es el equipo de donde yo nací, de mi ciudad, es un orgullo y un sueño cumplido, agradecido por la oportunidad que se me brinda de portar el uniforme del club”, compartió vía telefónica.

Rodríguez, quien se desarrolló en su etapa infantil y juvenil en la Liga Quintero Castañeda, realizó un magistral relevo de cuatro hits en poco más de cuatro capítulos para darle el bicampeonato nacional a Sinaloa en el verano del año pasado y en octubre se unió a la pretemporada de los rojos.

“Fue una gran experiencia estar en la pretemporada, estar con tantos jugadores que tienen mucho tiempo en el beisbol, un ambiente muy bueno, no me esperaba que se me anunciara como primera firma este año, pero es algo para lo que siempre se trabajó”, explicó.

Apoyado siempre por sus padres, Rodríguez inició su camino en el beisbol desde los tres años, inclinándose por el pitcheo en su etapa juvenil, posición que le dio gratos resultados.

“Siempre mi mamá y mi papá me han apoyado mucho, ellos siempre me han motivado para seguir adelante, hoy están muy orgullosos y yo agradecido con ellos”, agregó.

Rodríguez compartió que dentro de sus lanzamientos se encuentran la recta y la curva, los cuales espera pulir.

En el verano el porteño pertenece a los Diablos Rojos del México, en estos momentos se encuentra en la Academia en Oaxaca y se prepara para reportar en la pretemporada de los “pingos” en el Harp Helú el próximo 12 de marzo.

PERFIL

Máximo Rodríguez Ibarra

Fecha de nacimiento: 23 de diciembre del 2005