Mayos presenta a Miguel Tejada, mánager colombiano para Yaquis

CIUDAD DE MÉXICO.- El mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, se ha brincado el turno de Javier Assad (6-1, 4.04) en la rotación de abridores y se reserva el derecho de utilizarlo nuevamente como relevista, mientras surge alguna emergencia.

Al tijuanense lo llamaron de la finca AAA, Iowa, el pasado 6 de junio y desde su primera asignación ha estado muy cumplidor: 3-0, efectividad de 1.96, 16 ponchados y 4 bases por bolas en 23 capítulos.

La situación de Assad no obstante sus buenos oficios es la de todos sus colegas, lanzadores y de posición, que ocupando una vacante por lesiones, deben ceder sus lugares a los titulares restablecidos. Es la tradición.

PRUEBA superada para la Liga Mexicana el trámite del Juego de Estrellas en el que los extranjeros se impusieron a los mexicanos, en medio de la fiebre futbolera que, independientemente de hasta donde llegue la selección de usted, todavía le quedan tres semanas en cartelera.

Los 22,078 aficionados y aficionadas que llenaron el estadio de Monterrey han devuelto la confianza en la humanidad beisbolera que a ratos se sale de contexto, pero que termina regresando para beneplácito de los que invierten en el negocio.

Lo que sigue en la LMB es la recta final del calendario regular que bajará el telón en la primera semana de agosto con el atractivo de una disputa por la mayoría de los lugares para las gustadas rondas de playoff.

UN día como hoy en 1977: Cliff Johnson se convirtió en el segundo jugador en tres días en conectar dos jonrones en un inning, después de que Willie McCovey lo hiciera el 27 de junio. Johnson atizó tres cuadrangulares consecutivos, incluyendo dos en la octava entrada, en la aplastante victoria de los Yanquis de Nueva York sobre los Azulejos de Toronto, 11-5.

En 2000: Ila Borders, la primera mujer en jugar beisbol profesional masculino, se retiró a los 26 años. Borders era lanzadora de los Zion Pioneers de la Western Baseball League.

Estas son las mañanitas para Pat Venditte (41), Trea Turner (33) e Irving López (31). Hoy cumpliría años Tony Fernández (1962-2020). El 30 de junio de 2014 falleció en Los Ángeles, Roberto Castillo (59), ex pítcher que enseñó a Fernando Valenzuela el lanzamiento de “tirabuzón”.

-“Sentí vergüenza de mí mismo cuando me di cuenta que la vida es una fiesta de máscaras y yo participé con mi rostro”.- Franz Kafka.

LOS Mayos de Navojoa aprovecharon el receso de la Liga Mexicana por el Juego de Estrellas para presentar a su nuevo mánager, el dominicano Miguel Tejada, a quien le pusieron el jersey con el número 4 que hizo famoso a su paso por Grandes Ligas.

Tejada, actual piloto de los Bravos de León, viajó exprofeso a Navojoa para el evento en un hotel del rumbo encabezado por el presidente de la tribu, Víctor Cuevas Valenzuela, y el gerente deportivo Francisco Haro.

Entre tanto, “ahí nomás tras lomita”, los Yaquis de Ciudad Obregón destaparon a su piloto que resultó el colombiano José Mosqueda, quien dirige en las menores de los Piratas de Pittsburgh y que en 2022 ganó la Serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana en el mando de los Caimanes de Barranquilla.

Con la designación de Mosqueda y la confirmación de Tejada quedó listo el escenario en lo que a estrategia respecta para la edición 2026-2027 de la Liga Arco cuyo ciclo finalizará en febrero con la Serie del Caribe en Hermosillo.

Completan la nómina para la campaña que iniciará el 13 de octubre: Roberto Vizcarra (Mexicali), José Moreno (Hemosillo), Chris Coste (Los Mochis), Óscar Robles (Guasave), Lorenzo Bundy (Culiacán), Chris Roberson (Mazatlán), Luis Carlos Rivera (Nayarit) y Benjamín Gil (Jalisco).

OBSERVACIONES: Los Medias Rojas de Boston tienen desde hace algunas semanas en rehabilitación al pítcher de la doble nacionalidad, Patrick Sandoval, quien no trabaja en las Mayores desde 2024 con los Angelinos de Anaheim.

Manuel Rodríguez está programado por los Rays de Tampa Bay para enfrentar por primera vez a bateadores en una práctica formal, hoy, en la parte fuerte de su prolongada rehabilitación.

ENTRE suspensivos.- Kevin Villavicencio recibe un trato especial por los Mets de Nueva York con un recorrido por clase A, A avanzada, AA y AAA, pero necesita mejorar su bateo (.183, 3, 17) para alcanzar la meta de Grandes Ligas en 2026... El pasado invierno, el utility de Guerrero Negro, BCS, fue una de las revelaciones de los Yaquis (.250, 0, 12) cubriendo la segunda base, campo corto y la antesala... Otro aspirante a un ascenso ligamayorista, el tijuanense Ramón Mendoza (.302, 5, 28), mantiene regularidad en la finca AAA de los Cardenales de San Luis, Memphis, haciendo causa común con el relevista Luis Enrique Gastélum (7-1, 3, 2.43) que también apunta lejos.. El venezolano de los Diablos Rojos, Carlos Pérez (.376), el estadounidense Dwight Smith Jr. (.375), de los Conspiradores de Querétaro, y el dominicano Ramón Hernández (.374), de los Acereros de Monclova, reanudan hostilidades trenzados en feroz pelea por la cima de los bateadores.