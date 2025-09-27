Mazatlán arranca Estatal con derrota ante El Fuerte

GUAMÚCHIL._ Pese a un jonrón de Ricardo Celis, la Selección de Mazatlán no pudo con El Fuerte, que se impuso por score de 6-3, en el encuentro que formó parte de la primera jornada del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.

El combinado porteño inició fuerte el encuentro, ya que en la misma primera entrada timbraron la de la quiniela, siendo remolcada por imparable de Carlos Flores y anotada por Miguel Niebla, embasado con doblete.

Un capítulo después, Niebla remolcó el 2-0 para Mazatlán con elevado cuando las bases estaban llenas. Fue en el cierre cuando El Fuerte apareció en el marcador, al empatar las acciones con batazo de una estación de Mario Cabrera.

En la tercera tanda, El Fuerte tomó el control del encuentro con una rayita más, en donde un error fue clave en las acciones.

Las acciones se mantuvieron sin mayor movimiento en el score hasta la sexta entrada, cuando cada equipo anotó en una ocasión, apareciendo por los porteños la fuerza de Ricardo Celis con jonrón, aunque los del norte de Sinaloa respondieron con imparable remolcador de Alfonso Vega.

Alfredo Ruiz se quedó con el triunfo, mientras que el revés le correspondió a Isaac Castro.