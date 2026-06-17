$!Mazatlán confirma participación en Estatal de Beisbol Primera Fuerza

La confirmación del combinado local para el evento estatal se logró tras una reunión entre miembros del Comité Municipal de Beisbol, Instituto Municipal del Deporte Mazatlán y de la Liga Mazatleca de Beisbol y Softbol Profesional (LMBS Pro).

MAZATLÁN._ Mazatlán será parte del próximo Torneo Estatal de Beisbol de Primera Fuerza programado del 31 de julio al 2 de agosto en los municipios de El Fuerte y Choix.

El objetivo es confeccionar un conjunto altamente competitivo para estar a la altura de las exigencias en el próximo estatal.

Con la consigna de que el torneo representa ‘El mejor beisbol de Sinaloa’, la novena porteña ya visualiza un solo objetivo en el horizonte: consagrarse como campeones y traer el trofeo a casa.

“La mesa está puesta, la estrategia se está definiendo en los escritorios y muy pronto se trasladará al diamante. Mazatlán va con todo por el orgullo sinaloense”, dijo Félix Valenzuela, miembro de la directiva de la Liga Mazatleca de Beisbol y Softbol Profesional.

Varios peloteros de probada calidad se unirán a los entrenamientos y muchos de ellos seguramente vendrán de las novenas participantes en la recién finalizada Liga de Beisbol Nocturna Clase Abierta, cuya sede fue el Club Deportivo Sarabia.