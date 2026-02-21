$!Mazatlán revive tras 15 años el desfile de ligas infantiles de beisbol en la Región IV

MAZATLÁN._ Buscando la unión familiar y la formación de los jugadores desde las categorías Pañalitos hasta Juvenil Mayor, el magno desfile de las ligas infantiles de beisbol de la Región IV en Mazatlán, regresó tras 15 años de ausencia.
El encuentro, que unió a cientos de equipos locales, inició cerca de las 15:00 horas en la Glorieta Sánchez Taboada (Olas Altas) y concluyó frente al Palacio Municipal, celebrando la tradición y unión familiar.
“Hoy es un día muy importante. Estoy muy contenta de recibirlos y ver a tantas niñas, niños, madres, padres de familia y entrenadores. Quiero reconocerles que formen en ellos ese espíritu de ser buenos compañeros, que hagan equipo y sobre todo que los formen como buenos ciudadanos”, dijo la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, ante los deportistas y sus familias.
Organizado por la Región IV de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana, el desfile reunió a los peloteritos del sur de Sinaloa que integran Liga Mazatlán, Liga Muralla, Liga Quintero, Liga Chololos, Liga Silleritos de Concordia, así como Liga Pelíkanos de Rosario y Liga Rafael Palomares de Escuinapa, que compartieron sus valores y pasión por el “rey de los deportes” en las calles de Mazatlán.