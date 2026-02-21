$!Mazatlán revive tras 15 años el desfile de ligas infantiles de beisbol en la Región IV

MAZATLÁN._ Buscando la unión familiar y la formación de los jugadores desde las categorías Pañalitos hasta Juvenil Mayor, el magno desfile de las ligas infantiles de beisbol de la Región IV en Mazatlán, regresó tras 15 años de ausencia.

El encuentro, que unió a cientos de equipos locales, inició cerca de las 15:00 horas en la Glorieta Sánchez Taboada (Olas Altas) y concluyó frente al Palacio Municipal, celebrando la tradición y unión familiar.