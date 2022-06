Un partido de alto nivel fue el que se vivió la mañana de este sábado en la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde el conjunto de Mazatlán consiguió vencer por marcador de 19-14 a Culiacán MLS, en la final de categoría Sub 8.

MAZATLÁN._ Exhibiendo un gran nivel de juego dentro del diamante, Mazatlán se llevó el título del Campeonato Estatal de Softbol Femenil 2022 , dentro de la categoría Sub 8, que se desarrolla en el puerto.

Por Culiacán MLS, las más sobresalientes con el bat fueron Khaterine Castillo, junto a Ana Paula Quevedo, Sofía Guerra y Bibiana Banderas, las cuales se fueron de 3-3 cada una.

OTROS RESULTADOS

En otros compromisos de la jornada sabatina, Colhuacan apaleó 20-0 al representativo de Ahome, en la categoría Sub 10, con jonrones de Cesmi Quevedo, Hanna Quevedo, Kitzia Leal y Airam Velázquez.

MLS Culiacán, en Sub 6, dio cuenta en cuatro entradas de Mazatlán, con actuación perfecta de Katherin Castillo, Ana Quevedo, Mía Espinoza y Bibian Banderas, todas de 3-3.

Con racimos de cinco carreras en la primera, segunda, tercera y cuarta entrada, Mazatlán Sub 8 derrotó 20-0 a su hermano menor, Mazatlán Sub 6, mientras que en la categoría Sub 16, Nuevos Talentos impuso condiciones para vencer por nocaut (20-0) a El Fuerte.

En la categoría Sub 14, MLS derrotó 9 rayitas por 0 a NTS, destrabando el encuentro en la tercera entrada, con un par de carreras, anotando cuatro más en la cuarta y tres en la quinta tanda.

Ahome-Mochis cayó a manos de Culiacán MLS 9-20, luego del ataque perpetuado por la ofensiva impulsado por Katerine Castillo (4-4), Angie Manjarrez (3-3), Ana Quevedo (3-3) y Sofía Guerrero (3-3), en la categoría Sub 8.

El equipo representativo de Culiacán en Sub 14, MLS Azul, vino de atrás y se impuso 8 por 2 a Mazatlán, mientras que Mazatlán Sub 10 superó 24-16 a MLS en electrizante enfrentamiento qué culminó con el pase de las porteñas a la final que se diputará este domingo, a las 9:00 horas, en el campo Infantil de la Unidad Deportiva Benito Juárez.