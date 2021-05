Mazatlán sería uno de los lugares más hermosos para un estadio de beisbol, de acuerdo a MLB

Para MLB, Mazatlán podría ser uno de los lugares ideales para albergar un escenario de beisbol profesional.

En la cuenta de TikTok de la MLB, con 2.5 millones de seguidores, se hizo la publicación de un video acompañado con el texto “Is this the most beautiful place for a stadium ever?”, acompañado de imágenes panorámicas que capturaron el atardecer visto desde los cielos en Mazatlán y enmarcando el estadio Teodoro Mariscal, casa del Club Venados.

La casa de Venados de Mazatlán acaba de recibir en el mes de febrero la Serie del Caribe 2021, donde recibió a jugadores que hoy se encuentran activos en Las Mayores como el caso Yadier Molina, Robinsón Canó, Juan Lagares, César Valdés, Willians Astudillos, Jaime Barría, Jonathan Villar y Melky Cabrera, entre otros