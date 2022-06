$!Mazatleco Guillermo Arvizu trabaja fuerte para tener un buen año en Dominicana

El porteño Guillermo Arvizu, firma de Venados de Mazatlán, ha trabajado fuerte para encarar la Liga de Verano de Dominicana, la cual inicia el lunes 6 de junio.

Arvizu, relevista zurdo, cuenta con tres meses de concentración en tierras dominicanas, en la Academia de los Dodgers.

“Me he sentido muy bien, fuerte, he hecho mi trabajo como debe de ser, he llegado en forma desde casa y llegué listo que fue lo bueno, todos los días aprendo algo nuevo y espero nos vaya bien”, explicó el porteño vía telefónica.