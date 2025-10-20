Mazatleco Juan Mora, Novato del Año en la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- El jugador de cuadro y jardinero, Juan Mora (.312, 6, 26), de los Acereros de Monclova, inició ayer la pasarela de lo más sobresaliente individualmente de la Liga Mexicana en 2025, con el trofeo a Novato del Año.

Es nativo de Mazatlán, tiene 26 años y entre 2018 y 2023 se fogueó en las sucursales Rookie y clase A avanzada de los Cachorros de Chicago (.272, 19, 127). Con los Acereros consumió algunos turnos en 2024 (.263, 0, 0).

A la Liga Mexicana del Pacífico llegó en 2019 con los Yaquis de Ciudad Obregón y dos inviernos más tarde pasó a los Sultanes de Monterrey, destacando en 2022-2023 (.312, 0, 8). Actualmente rinde para los Venados (.200, 0, 0).

Mora es el cuarto novicio del circuito de Monclova y primero desde el jardinero Iván Terrazas en 2006. Los otros: el pítcher Florentino Vázquez en 1985 y el tercera base Germán Leyva en 1989.

LA ruta de Tucson Baseball Team para esta semana arranca hoy en Guasave, donde oficialmente disputarán su primera serie en gira, después de perder cuatro de cinco choques en Hermosillo.

Para el fin de semana volverán a su errante e indocumentada realidad, aterrizando en Ciudad Obregón, para tres encuentros que debían celebrar en Estados Unidos, en el Kino Veterans Memorial Stadium que quedó “vestido y alborotado”.

Beisbol extra entonces para los aficionados de los Yaquis que en uno de los juegos contra los Venados de Mazatlán registraron la asistencia más floja hasta ahora en la liga, 2,715.

¿Cómo les fue en la taquilla a los ex Mayos de Navojoa en el Fernando Valenzuela, siendo locales administrativos? Mejor de lo que esperaban luego de una decepcionante noche inaugural (3,469).

Reportaron recaudaciones de 12,723, 7,813 y 5,641, sin incluir a los abonados que tuvieron que pagar y para quienes hubo una cortesía: cerveza al dos por uno.

UN día como hoy, 1975 - Carlton Fisk puso punto final a uno de los mejores juegos en la historia de la Serie Mundial con un jonrón en el inning 12 para darle a los Medias Rojas de Boston una victoria de 7 a 6 sobre los Rojos de Cincinnati, forzando el séptimo y decisivo.

En 1978- En el único juego de una jornada en que llovió en Ciudad Obregón, Guasave, Hermosillo y Mazatlán, los Tomateros de Culiacán derrotaron a los Potros en Tijuana, 2x1.

Hoy cumplen años George Bell (66), Franklyn Stubb (65) y John Flaherty (58).

-“Nunca he podido concebir cómo un ser racional podría perseguir la felicidad ejerciendo el poder sobre otros”.- Thomas Jefferson.

ENTRE suspensivos.- Los Halcones de Softbank avanzaron a la Serie de Japón en la que enfrentarán a los Tigres de Hanshin tras coronarse en la Liga del Pacífico, sin la participación de Roberto Osuna (3-1, 8, 4.16), quien reapareció de prolongada inactividad justo en el último día del rol regular, pero que no tuvo acción en la final ante los Luchadores de Nippon Ham. La Serie Mundial de los nipones empezará el próximo sábado... Los toletes más tórridos en los primeros cinco juegos de la LMP: Darrick Hall (Hermosillo), .316, 2 jonrones-incluido un grand slam-- y 12 impulsadas y Asael Sánchez (Los Mochis), .300, 2 cuadrangulares con las bases llenas y 10 remolcadas. A Sánchez lo nombró la Arco Jugador de la Semana”.