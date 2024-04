“Me siento muy contento y muy orgulloso de mí mismo, ya que fueron varios años de trabajo constante para llegar al objetivo, cuando me dan la noticia sentí una gran emoción y se me vinieron muchas cosas a la mente.

“Lo que he pasado para poder haber conseguido la firma que no es fácil, tuve que ser perseverante mas no desesperarme y esperar mi oportunidad, esto apenas es el comienzo e iré poco a poco luchando por mis metas”, compartió.

El lanzador derecho debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2023-2024, donde recetó un ponche, en una entrada, pero su camino en el beisbol inició en su época infantil en las Ligas Infantiles y logró medalla de oro en los Juegos Nacionales Conade 2021.

Con el apoyo de su familia Rodríguez buscará concretar el sueño de todos los beisbolistas, llegar a la Gran Carpa.