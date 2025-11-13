Derrota y victoria para José Urquidy (1-1, 2.25) en sus primeras dos actuaciones con los Venados de Mazatlán en el Teodoro Mariscal, cuya potencial clientela sigue distante y apática. No valoran la presencia del ligamayorista.

CIUDAD DE MÉXICO._ Derrota y victoria para José Urquidy (1-1, 2.25) en sus primeras dos actuaciones con los Venados de Mazatlán en el Teodoro Mariscal, cuya potencial clientela sigue distante y apática. No valoran la presencia del ligamayorista.

El derecho no es un súper estrella de la gran carpa, pero es un lanzador que ha conseguido lo que muy pocos, verbigracia tres triunfos y un anillo de Serie Mundial.

Apenas 3,751 aficionados vieron la exhibición de Urquidy contra Tucson Baseball Team, en la segunda salida de su temporada de reaparición en la Liga Mexicana del Pacífico. Una sólida labor de 2 hits, una carrera, 6 ponches y un boleto en 5 innings.

Conforme a la rotación del mánager, Gerardo Álvarez, su siguiente asignación está prevista para el próximo domingo frente a los Naranjeros de Hermosillo, nuevamente en casa.

LOS Naranjeros no han informado más de su primera base, Darrik Hall (.273, 3, 17, ausente desde el 1 de noviembre, después de sufrir mareos cuando se disponía a entrar a la caja de bateo en el Panamericano de los Charros de Jalisco.

Aunque, especulando a falta de información, lo más probable es que el ex bigleaguer ya se encuentre en su casa, bajo supervisión del médico de su confianza. Lo que le pasó no fue cosa menor.

Hall, de 29 años y que ahora forma parte de los Piratas de Pittsburgh, sólo participó en 16 juegos, promediando .273 con 3 jonrones y 17 impulsadas.

OBSERVACIONES: Eso está muy trillado, pero Stephen Vogt (Cleveland) y Pat Murphy (Milwaukee) cambiarían sus premios consecutivos de Mánager del Año por al menos uno de los dos títulos de Serie Mundial al hilo de su colega de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts.

Con tres coronas en el clásico de otoño y 10 postemporada, Roberts solamente ha sido el mejor estratega de la Liga Nacional en 2016, el año de su debut en el timón de los californianos que en menos años ya rebasó a Tom La Sorda y va por Walter Alston, emblemas de los blanquiazules.

UN día como hoy, en 1978 - Los Yanquis de Nueva York contratan al lanzador agente libre Luis Tiant con un acuerdo de dos años y 875.000 dólares. Tiant, procedente de los Medias Rojas de Boston, se convierte en el primer jugador en firmar con un nuevo equipo tras el draft de reingreso de ese año.

Mañanitas para Rigoberto Beltrán (56), Sharnol Adriana (55), Juan Pérez (39) y Kyle Martin (33).