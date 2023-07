Con el fin de exponer su estrategia para superar lo que él calificaba como cierta falta de habilidad natural-- comparado con algunos otros en el Salón que desde el principio exhibían las condiciones para llegar hasta aquí—el ex estelar de los Filis, Cardenales, Azulejos y Rojos contó la historia de un torneo de baloncesto en su estado natal de Indiana en que participaba como adolescente.

Le dijo Rolen a su papá que no estaba en buena forma baloncestista para rendir en el tabloncillo. No podía tirar, ni picar, ni pasar con la precisión necesaria. Entonces, su papá le hizo la siguiente pregunta: “¿Qué puedes hacer?” Rolen contestó, “Puedo bajar rebotes, jugar defensa y tirarme de cabeza en busca de los balones sueltos”. Su papá le dijo, “Bueno, entonces, haz eso”.

“’Bueno, entonces, haz eso’ me llevó hasta ligas menores y me dio una mentalidad sencilla: Que jamás me permitiría estar no preparado ni trabajar menos que el otro”, contó Rolen el domingo en su discurso. “’Bueno, entonces, haz eso’ me colocó en este podio hoy. Creo en poner la cantidad (del esfuerzo) para poder saber qué es la calidad. Creo en el proceso, creo en la mentalidad y creo en el trabajo.

(Con información de MLB)