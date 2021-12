“Estas decisiones son difíciles, pero hay que dar la cara en las buenas y en las malas, no nos estamos escondiendo, las decisiones duras me han acompañado en los 15 años, en los 16 con esta que tengo con los Venados, me ha tocado quitar a gente querida, como es mi compadre (Juan José) Pacho, como lo es Miguel Ojeda.

“No es fácil, pero desgraciadamente los resultados son los que nos permiten estar juntos o no, entonces en el caso ahorita de Venados, las últimas series, los resultados adversos, nos tienen en la zona de no calificación”.

El popular “Chino” adelantó que ayer (jueves) al término del juego sí hubo un momento de mucha preocupación y se tuvo que accionar.