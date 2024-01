“Me gusta lanzar contra Culiacán, es un parque que me motiva, es un estadio de mis favoritos para jugar, tenemos que seguir fuertes con el pitcheo y con la buena defensa que hemos tenido hasta el momento porque han sido juegos de pocas carreras”, expresó Flores.

“Estamos completamente satisfechos con el trabajo que he venido haciendo y por eso estamos en esta ronda, siempre les he dicho a mis equipos en los que he estado, donde me necesiten, a la hora que me necesiten, mientras esté sano vamos a hacer el trabajo”.