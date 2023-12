BOSTON._ Múltiples reportes salieron durante las festividades navideñas del pasado fin de semana sobre la existencia de conversaciones para lograr un acuerdo entre el jardinero dominicano Teoscar Hernández, quien se convirtió en agente libre tras terminar la pasada temporada, y los Medias Rojas de Boston han mostrado interés en él.

Según el primer reporte que salió a la luz, el pasado viernes 22 de diciembre, tanto los Medias Rojas como los Angelinos de Anaheim han mostrado interés en el jugador, de acuerdo con Ken Rosenthal de The Athletic. Dicho reporte fue seguido por uno de Alex Speier de The Boston Globe, señalando que, en el caso particular de Boston, “el interés en Hernández aumentó” tras la firma de Yoshinobu Yamamoto por parte de Los Angeles Dodgers.

Los Medias Rojas, quienes ya cambiaron a uno de sus jardineros (Alex Verdugo) y obtuvieron a otro (Tyler O’Neill) en cambio desde los Cardenales de San Luis, cuentan con un grupo interesante de patrulleros, entre los que se encuentran Jarren Duran, Wilyer Abreu, Rob Refsnyder y Masataka Yoshida. La adquisición de Hernández desde la agencia libre fortalecería ese núcleo e incluso permitiría que algunos de esos jugadores sean utilizados como piezas de cambio para obtener lanzadores, otra de las debilidades más notorias de los Red Sox de cara a la campaña 2024.

Hernández resulta una pieza interesante porque añade poder al centro de una alineación de los Medias Rojas que solo contó con un jugador superando los 25 jonrones y otros tres superando la barrera de los 20. “El Chino” ha disparado 25 o más vuelacercas en sus últimas cuatro temporadas de manera consecutiva (sin contar la temporada recortada por Covid de 2020, en donde conectó 16 en 50 partidos).

En términos generales, Hernández es un bateador de .261 de promedio con OPS de .802 y OPS+ de 118 en sus ocho años en Grandes Ligas.

Otra nota positiva en caso de que los Medias Rojas puedan cerrar el negocio con Hernández es el hecho de que el jugador ya conoce la división este de la Liga Americana. Seis de las ocho temporadas del dominicano en MLB llegaron junto a los Azulejos de Toronto, donde tuvo sus mejores números ofensivos, lo que automáticamente es otro atractivo para la escuadra de Boston.