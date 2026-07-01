Medias Rojas envían a Early a la lista de lesionados por inflamación en el codo

BOSTON._ Los Medias Rojas colocaron al zurdo Connelly Early en la lista de lesionados de 15 días con una inflamación en el codo izquierdo el miércoles, un día después de que abandonara su apertura en la derrota 8-1 ante los Nacionales en el Fenway Park.

El club activó al también zurdo puertorriqueño Jovani Morán de la lista de lesionados de 15 días y ascendió al zurdo Alec Gamboa desde Triple-A Worcester en movimientos correspondientes.

Al comenzar la jornada, los miembros de la rotación de los Medias Rojas habían acumulado 12 aperturas de calidad consecutivas, a sólo dos del récord de la franquicia establecido en 1988. Nadie podría haber anticipado que la racha terminaría con el novato Early viéndose obligado a abandonar la lomita después de cuatro entradas en blanco.

Early, quien ha estado brillando últimamente junto con el resto de la rotación de Boston, se sometió a estudios de imagen el miércoles.

El lanzador indicó que sintió la molestia en su último envío de la noche.

“Es difícil”, expresó Early. “Sentía que estaba lanzando la pelota muy bien. Estaba bien de cara al juego, así que fue simplemente algo desafortunado que sucedió allí”.

(Con información de MLB)