El derecho Dustin May está listo para ser cambiado a los Medias Rojas desde los Dodgers, según múltiples informes que surgieron poco antes de la Fecha Límite de Cambios del jueves a las 6 p.m. ET. Ninguno de los clubes ha confirmado la noticia.

En cinco temporadas en las Grandes Ligas antes de este año, a May le costó mantenerse en el terreno. Su tiempo en las Mayores ha sido descarrilado por dos cirugías mayores en el codo de lanzar, así como por un procedimiento de emergencia para reparar un desgarro en el esófago en verano pasado. Después de todo lo que ha pasado, May se convirtió en uno de los abridores más duraderos de los Dodgers esta temporada.

Aunque May no se ha perdido una salida esta campaña, no ha sido consistente, registrando efectividad de 4.85 en 19 presentaciones (18 aperturas). Con 104.0 entradas, ya ha superado por mucho su marca personal anterior de 56.0 en una sola temporada, establecida en el 2020.

May gana 2.135 millones de dólares en el 2025 y está encaminado hacia la agencia libre después del 2025.

(Con información de MLB)