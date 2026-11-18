MINNEAPOLIS._ Los Mellizos de Minnesota anunciaron el miércoles que han llegado a un acuerdo para un contrato de dos años con el derecho Sonny Gray, hasta el final de la temporada del 2028.

Se espera que el acuerdo tenga un valor de 55 millones de dólares, según un informe de Jon Heyman de MLB Network.

Gray, de 37 años, se convirtió en agente libre cuando rechazó su parte de una opción mutua de 30 millones de dólares con los Medias Rojas para 2027, aceptando un pago de 10 millones de Boston.

Gray inició 29 juegos por los Medias Rojas la campaña pasada, con un récord de 18-5 y efectividad de 2.72, 46 bases por bolas, 149 ponches, WHIP de 1.15 y promedio de bateo en contra de .236. Encabezó a todos los lanzadores de Grandes Ligas en triunfos y lideró la Liga Americana en porcentaje de victorias (.783), mientras terminaba quinto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Americana. El veterano ya lanzó durante dos temporadas en Minnesota del 2022 al 2023, con marca de 16-13 y promedio de carreras limpias de 2.90, 91 bases por bolas, 300 ponches, WHIP de 1.14 y promedio en contra de .226 en 56 aperturas, y terminó su campaña estelar del 2023 como segundo en las votaciones para el Cy Young de la Liga Americana, detrás de Gerrit Cole de Nueva York.

El oriundo de Smyrna, Tennessee, ha lanzado en partes de 14 temporadas de las Mayores con los Atléticos (2013-17), Yankees (2017-18), Rojos (2019-21), Mellizos (2022-23), Cardenales (2024-25) y Medias Rojas (2026). A lo largo de su carrera, ha registrado récord de 143-107 con efectividad de 3.51, 193 aperturas de calidad, 667 bases por bolas, 2074 ponches, WHIP de 1.19 y un promedio en contra de .233 para en 368 juegos (359 aperturas).

(Con información de MLB)