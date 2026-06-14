Meneses, incontenible en la AAA; Ramón Urías, dos meses más fuera

CIUDAD DE MÉXICO.- Isaac Paredes (.229, 9, 33) se quedó ayer en la banca en la derrota de los Astros de Houston, 4-0, ante los Reales en Kansas City, que evitaron la barrida. Le dieron descanso en medio de un slump (21-1) posterior a un explosión de 13-6 (.462), 3 jonrones y 9 empujadas en cuatro cotejos.

Los Rays de Tampa Bay salvaron el del honor en Anaheim, ganando 8-3, para no perderle la huella a los punteros de la división Este, Yanquis de Nueva York, en una tarde de 5-2 y una anotada para Jonathan Aranda (.272, 11, 48).

En Toronto, ciudad mundialista, los Yanquis sacaron la serie 2-1 con una victoria 8 a 3 ante 41,596 espectadores y espectadoras. En su segunda actuación después de su regreso, Alejandro Kirk (.259, 1, 4), de 4-1 y un boleto.

JOEY Meneses lleva varias semanas como líder en impulsadas (65) en la Liga de la Costa del Pacífico (AAA) con los Aviadores de Las Vegas, sucursal de los Atléticos. También es segundo en dobles (18) y el tercer mejor bateador (.332).

El sinaloense se encuentra en su temporada 13 en las menores estadounidenses de las que se ausentó en 2019 para probar en el beisbol japonés en 2019 y entre 2022 y 2024 cuando se estableció en las Mayores promovido por los Nacionales de Washington (.274, 29, 165).

Como se observa, conocido su desempeño en la Liga Mexicana del Pacífico, Meneses solamente no levantó una buena cosecha en su breve paso en Japón, .206, 4 cuadrangulares y 14 producidas en 29 juegos con los Búfalos de Orix.

Meneses tuvo una jornada dominical de 5-4, incluso dos batazos de dos estaciones y mandó a la goma a dos para afianzarse en la cima, al imponerse los Aviadores de Las Vegas a los Reales de Omaha, 12-7.

LOS Cardenales de San Luis transfirieron a Ramón Urias a la lista de lesionados de 60 días, luego de que el tercera base se fastidió el codo izquierdo cuando se rehabilitaba en la sucursal AAA, Memphis, por la misma lesión en el otro codo.

Sí, no hay error, esa es la historia más reciente del sonorense en su hoja clínica de averías físicas que lo sacaron de circulación a principios de mayo, en tanto batallaba para tomar su paso, según números de .158, 2 jonrones y 5 impulsadas.

Los Cardenales no tienen fecha prevista para el regreso de Urías, pero sería para agosto, en su estadía más prolongada de la trayectoria del hombre que empezó a tener problemas tras su salida de los Orioles de Baltimore, rumbo a Houston en 2025.

EL mochiteco Alexander Armenta (0-2, 13.50) recibió otra oportunidad para abrir en la Liga de Japón con los Halcones de Softbank y aunque mejoró un poco, volvió a perder, ahora 4-0, contra las Golondrinas de Yakult.

En poco más de dos episodios, el zurdo de 22 años admitió 2 hits y dos carreras limpias con dos bases por bolas y tres chocolates, mientras sus compañeros fueron maniatados por Yasunobo Okugawa, quien recorrió la ruta en 5 hits, 9 ponches y 0 boletos.

Al igual que después de su debut el 27 de mayo, frente a los Gigantes de Yomiuri (2.1 e, 4h, 5c, 3bb, 2k), es probable que Armenta sea devuelto a las menores en donde se ha fogueado desde 2023 cuando apenas era un jovencito.

UN día como hoy en 1976- Un juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Astros de Houston se suspendió por lluvia e inundaciones en la ciudad. Solo los miembros de ambos equipos pueden llegar al estadio, en la primera suspensión por esa causa en la historia del Astrodome.

En 1980 - Jorge Orta, de los Indios de Cleveland, conectó un doble y cinco sencillos, impulsó una y anotó cuatro carreras en un triunfo de 14-5 sobre los Mellizos de Minnesota. Toby Harrah registra siete carreras remolcadas para Cleveland.

Mañanitas para Dusty Baker (77), Lance Parrish (70), Bret Butler (69), Wade Boggs (68), Tony Clark (54), Andy Pettitte (54), Ramiro Mendoza (54), Tim Lincecum (42) y Leandro Castro (37). Un 15 de junio fallecieron Marcelino Solis (1930-2001) y Jorge Rubio (1945-2020), ex bigleaguers mexicanos.

-“La primera y mejor de las victorias es conquistarse a uno mismo”.- Platón.

ENTRE suspensivos.- El otrora temido aporreador, Japhet Amador (.231, 0, 2), languidece a sus 39 años quemando sus últimos cartuchos con los Piratas de Campeche. Recordemos que no entró en los planes del equipo de sus grandes éxitos, los Diablos Rojos... Otro veterano de los filibusteros, el cubano Félix Pérez (.258, 5, 34), es baja definitiva lo mucho que falta del calendario regular, debido a una fractura en el talón de Aquiles. En 2025, Pérez también se lastimó una rodilla, aunque en los playoffs, y necesitó una operación que lo sacó de la ruta de los de estreno en la Liga Mexicana del Pacífico, los Jaguares de Nayarit.