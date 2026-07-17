Mets estarían listos para vender en la Fecha Límite; Lindor no es intocable

De acuerdo con informes de Chelsea Janes de SNY y de Jon Heyman, analista de MLB Network (se requiere suscripción al New York Post), los Mets han iniciado conversaciones de cambio con otros equipos y tienen muy pocos jugadores intocables a medida que avanzan hacia fungir como ‘vendedores’ en la Fecha Límite de Cambios.

Se ha informado que Nueva York está dispuesto a ponderar prácticamente a cualquier jugador, con la excepción del estelar jardinero dominicano Juan Soto y los jóvenes Nolan McLean, Carson Benge, A.J. Ewing y Christian Scott.

Nueva York incluso parece estar dispuesto a traspasar al torpedero puertorriqueño Francisco Lindor, aunque su floja producción en el 2026, su enorme contrato y su cláusula que le permite rechazar cualquier canje hacen que un cambio sea “muy improbable”, según Heyman, quien señala que una fuente cercana a Lindor indicó que eso “no va a suceder”.

El propio Lindor se ha negado a responder si consideraría renunciar a su poder de vetar traspasos. El boricua de 32 años está firmado hasta el 2031, con un valor anual promedio de 32 millones de dólares.

También se considera poco probable que Bo Bichette sea canjeado. El infielder de 28 años lleva línea ofensiva de .293/.330/.470 con ocho bambinazos en sus últimos 51 encuentros luego de un difícil comienzo en su etapa con los Mets, pero le resta un par de opciones del jugador por 42 millones de dólares en su contrato y ganará 5 millones si decide salirse del pacto.

Los abridores e inminentes agentes libres, el dominicano Freddy Peralta y Clay Holmes, además de un grupo de relevistas encabezado por Luke Weaver (firmado hasta el 2027), son los candidatos a canje más probables. El receptor venezolano Francisco Álvarez y el jugador del cuadro Brett Baty, que estarán bajo control del equipo hasta el final del 2029, también son posibilidades.

(Con información de MLB)