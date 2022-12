Pero según Ken Rosenthal y Dan Hayes de The Athletic, los Mets también están preocupados por la parte inferior de la pierna derecha reparada quirúrgicamente de Correa, que se lesionó durante un juego de ligas menores en 2014.

Rosenthal y Hayes detallan algunas de las formas en que los Mets y Correa podrían terminar finalizando su acuerdo, incluida la inserción de un lenguaje que indica que “partes del acuerdo no estarían garantizadas si Correa pierde una cantidad determinada de tiempo con un problema específico en la pierna”.

Sin embargo, el agente de Correa, Scott Boras, podría oponerse a cualquier intento de modificar el contrato. También podría ser difícil para los Mets retractarse del acuerdo después de que el propietario Steve Cohen hablara públicamente sobre éste al New York Post el miércoles por la mañana.

Como le dijo un ex ejecutivo a The Athletic, “Grandes Ligas advierte a los equipos que no comenten públicamente sobre acuerdos pendientes, señalando que tales comentarios podrían persuadir a un árbitro para que se ponga del lado del jugador en una queja”.

(Con información de MLB)