Mets tendrían las piezas ‘perfectas’ para concretar un cambio por Peralta

Se informa que un gran número de equipos están interesados en adquirir mediante un cambio al estelar derecho dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, quien entra en su última temporada antes de la agencia libre y devengará un salario relativamente bajo de 8 millones de dólares en el 2026.

Ese grupo de pretendientes incluye a los Yanquis, Dodgers, Bravos y Medias Rojas, pero el equipo que podría tener la mejor oportunidad de concretar un acuerdo por Peralta serían los Mets.

Eso se debe a que los Cerveceros quisieran un “reemplazo joven y listo para las Grandes Ligas” como parte del retorno por Peralta, según Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic (se requiere suscripción). Aunque todos esos clubes tienen prospectos de pitcheo atractivos, la profundidad de los Mets en esa área no tiene comparación; tres de sus cinco mejores prospectos -- Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat -- ya tienen experiencia en MLB.

McLean (Nro. 11) y Tong (Nro. 46) también figuran en la lista de los 100 Mejores Prospectos de MLB Pipeline.

Además, los Mets tienen otra opción; Christian Scott, un derecho que estuvo fantástico en las menores en el 2023 y 2024, debutó en las Grandes Ligas durante ese último año y se acerca al final de su rehabilitación de la cirugía Tommy John.

Aunque los Mets también han sido vinculados con los abridores agentes libres, el dominicano Framber Valdez y el venezolano Ranger Suárez -- Buster Olney de ESPN ha llegado a calificar como “inevitable” que Nueva York firme a uno de los dos -- un cambio por un abridor de menor costo como Peralta podría ser la opción preferida para el presidente de operaciones de beisbol de los Mets, David Stearns, quien históricamente ha evitado firmar a lanzadores con contratos a largo plazo.

