Mets y Rangers cocinan cambio: Nimmo a Texas, Semien a Nueva York

Los Mets y los Rangers están trabajando en un cambio bomba que enviaría al jardinero Brandon Nimmo a Texas y al segunda base Marcus Semien a Nueva York, le dijo una fuente a Kennedi Landry de MLB.com el domingo. Los equipos no han confirmado el canje.

Nimmo accedió a no ejercer su cláusula completa de no cambio en el contrato de ocho años y 162 millones de dólares que firmó con Nueva York en diciembre de 2022, según una fuente. Semien, quien firmó un pacto de siete años y 175 millones de dólares con los Rangers en diciembre de 2021, no tiene cláusula de no cambio.

Semien, de 35 años, ha ido tres veces al Juego de Estrellas y ganó un anillo de Serie Mundial con los Rangers en el 2023, aunque viene de un año difícil en el plato, al batear .230 con un OPS de .669 en 127 juegos. Sus 15 vuelacercas fueron su menor cantidad en una temporada no acortada desde el 2018. Sin embargo, la defensa de Semien se mantuvo sólida, destacada por un +7 en outs por encima del promedio (OAA), lo que lo ubicó en el percentil 92 en MLB. También obtuvo su segundo Guante de Oro.

El presidente del departamento de operaciones de beisbol de los Mets, David Stearns, declaró después de la temporada que mejorar la defensa del equipo sería uno de sus objetivos de temporada baja.

Nimmo, de 32 años y quien fue tomado en la primera ronda del Draft por los Mets en 2011 y ha pasado toda su carrera de 10 años con el club, estableció marcas personales con 25 bambinazos, 92 carreras impulsadas y una tasa de batazos duros de 50.2 por ciento en el 2025. Se uniría a un equipo de los Rangers que ocupó el 25to lugar en wRC+ (92), 26to en slugging (.381) y 22do en carreras anotadas (684) la temporada pasada.

(Con información de MLB)